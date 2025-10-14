Hochnebel10°
DE | FR
burger
Sport
Darts

Littler scheitert an Junioren-WM und reagiert auf frauenfeindlichen Fan

Darts World Grand Prix Final Luke Littler during The World Grand Prix Darts Final at Mattioli Arena, Leicester, United Kingdom on 12 October 2025. Leicester Mattioli Arena United Kingdom Editorial use ...
Am Sonntag triumphierte Luke Littler beim World Grand Prix – einen Tag danach schied er an der Jugend-WM im Halbfinal aus.Bild: www.imago-images.de

Littler scheitert an Junioren-WM an bester Frau – und stellt frauenfeindlichen Fan bloss

14.10.2025, 09:0414.10.2025, 09:04

Luke Littler ist Weltmeister, siebenfacher Major-Sieger und die Nummer 2 der Welt. Dementsprechend überraschend kam es, als er am Sonntagabend nach seinem grossen Triumph beim World Grand Prix, in welchem anders als gewöhnlich schon zu Beginn jedes Legs ein Doppelfeld getroffen werden muss, verkündete, an der Junioren-WM teilzunehmen. Weil der Engländer erst 18 Jahre alt ist, ist ihm die Teilnahme an der PDC World Youth Championship weiterhin erlaubt. Dort wolle er einfach Spass haben und alle treffen – das Turnier aber auch dazu nutzen, seine gute Form zu halten, erzählte er im Vorfeld.

Am Sonntag liess Littler Luke Humphries im Final des World Grand Prix keine Chance.

Dort marschierte er am gestrigen Montag dann auch bis in den Halbfinal, musste einzig gegen seinen Kumpel Charlie Manby zittern, den Achtelfinal entschied Littler erst im entscheidenden elften Leg zu seinen Gunsten. In der Runde der letzten vier wartete dann Beau Greaves, die derzeit beste Frau der Welt.

Littler und Greaves lieferten sich einen spektakulären Kampf, beide hatten einen Schnitt von weit über 100 Punkten pro Aufnahme, beendeten mehrere Legs mit weniger als 14 Darts. Littler, der im sechsten Leg den 9-Darter verpasste und dann mit dem zehnten Pfeil abschloss, ging zwischenzeitlich zwar 4:2 in Führung, liess Greaves aber wieder herankommen. Wie schon im Achtelfinal gegen Manby musste Darts-Wunderkind Littler erneut ins Entscheidungsleg – wo er dieses Mal aber den Kürzeren zog.

Interview
Bunting über den Erfolg in Basel: «Vom Preisgeld kaufe ich FIFA-Karten und Guinness»

Die 21-jährige Greaves benötigte lediglich elf Pfeile, um ihrer herausragenden Leistung die Krone aufzusetzen. Littler zeigte sich nach dem Spiel auf Instagram beinahe etwas ungläubig: «Ich habe zwei 10-Darter gespielt, einen 9-Darter knapp verpasst und konnte trotzdem nicht gewinnen.» Ausserdem lobte er Greaves für ihr starkes Spiel und wünschte ihr viel Glück für den Final, in dem sie Ende November auf Titelverteidiger Gian van Veen trifft.

Für Greaves war der Montag doppelt historisch: Einerseits erreichte sie als erste Frau den Final der Jugend-WM, die für Spielerinnen und Spieler zwischen 16 und 23 Jahren offen ist. Andererseits wurde bekannt, dass die Nummer 136 der Weltrangliste als erst zweite Frau nach Lisa Ashton eine Tourcard gewonnen hat, dank der sie an den PDC-Turnieren teilnehmen darf.

Trotz ihrer starken Leistung schrieb ein Instagram-Nutzer unter einem Beitrag zu Greaves' Erfolg des offiziellen PDC-Accounts: «Wir brauchen das nicht. Frauen sollten nicht mit Männern konkurrieren, egal wie gut sie sind.» Littler reagierte auf den frauenfeindlichen Kommentar mit der Frage: «Bist du high?»

Luke Littler reagierte auf den Kommentar eines Darts-Fans.
Luke Littler reagierte auf den Kommentar eines Darts-Fans.Bild: screenshot instagram

Für Littler geht es schon am heutigen Dienstag weiter mit dem nächsten Pro-Tour-Event, die Darts-Saison nähert sich ihrem Höhepunkt. Bis zur WM im Dezember stehen noch drei Majors an, dann will Littler seinen Titel verteidigen und damit Luke Humphries vom Thron der Weltrangliste stossen. Auch Greaves dürfte an der WM dabei sein. Zuvor könnte sie sich aber zur ersten Junioren-Weltmeisterin der Geschichte krönen. (nih)

Darts-Karriere als Risiko – so schwierig ist es, sich in der Weltspitze zu etablieren
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Darts-Weltmeister der PDC
1 / 16
Die Darts-Weltmeister der PDC
Seit 1994 werden Darts-Weltmeisterschaften vom Verband PDC ausgetragen. Der Rekord-Champion wird noch für lange Zeit der gleiche bleiben.
quelle: imago sportfotodienst / action plus
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sturm «Alice» sorgt an spanischer Mittelmeerküste und auf den Balearen für Chaos
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
4
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
5
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
Meistkommentiert
1
Macron warnt vor Bedrohung der Hamas ++ EU will Einsatz von Grenzschützern in Gaza starten
2
«Soll ich was mit meiner Schülerin anfangen?»
3
Schande von Bern: Regierungsrat will Antifa verbieten – und bringt die Kesb ins Spiel
4
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
5
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
Meistgeteilt
1
Angriffe auf Charkiw ++ Selenskyj will mit Trump über Marschflugkörper verhandeln
2
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
3
Ein schrecklicher Unfall sorgt dafür, dass Petr Cech nie mehr ohne Helm spielt
4
«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
5
Golubic siegt in Osaka +++ Champions League ab 2027 mit Eröffnungsspiel
Kap Verde ist qualifiziert: Das sind die zehn kleinsten Nationen mit WM-Teilnahmen
Kap Verde hat es geschafft und sich dank einem 3:0-Sieg gegen Eswatini für die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Nur 427'000 Menschen leben auf den Kapverden – doch es ist nicht der kleinste Teilnehmer der Geschichte. Das sind die zehn kleinsten Nationen, die sich ein WM-Ticket sichern konnten.
Einwohnerzahl: 3,8 Millionen
WM-Teilnahmen: 1998, 2002, 2006, 2014, 2018 und 2022
Grösster Erfolg an Weltmeisterschaften: Final 2018
Zur Story