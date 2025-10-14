Am Sonntag triumphierte Luke Littler beim World Grand Prix – einen Tag danach schied er an der Jugend-WM im Halbfinal aus. Bild: www.imago-images.de

Littler scheitert an Junioren-WM an bester Frau – und stellt frauenfeindlichen Fan bloss

Luke Littler ist Weltmeister, siebenfacher Major-Sieger und die Nummer 2 der Welt. Dementsprechend überraschend kam es, als er am Sonntagabend nach seinem grossen Triumph beim World Grand Prix, in welchem anders als gewöhnlich schon zu Beginn jedes Legs ein Doppelfeld getroffen werden muss, verkündete, an der Junioren-WM teilzunehmen. Weil der Engländer erst 18 Jahre alt ist, ist ihm die Teilnahme an der PDC World Youth Championship weiterhin erlaubt. Dort wolle er einfach Spass haben und alle treffen – das Turnier aber auch dazu nutzen, seine gute Form zu halten, erzählte er im Vorfeld.

Dort marschierte er am gestrigen Montag dann auch bis in den Halbfinal, musste einzig gegen seinen Kumpel Charlie Manby zittern, den Achtelfinal entschied Littler erst im entscheidenden elften Leg zu seinen Gunsten. In der Runde der letzten vier wartete dann Beau Greaves, die derzeit beste Frau der Welt.

Littler und Greaves lieferten sich einen spektakulären Kampf, beide hatten einen Schnitt von weit über 100 Punkten pro Aufnahme, beendeten mehrere Legs mit weniger als 14 Darts. Littler, der im sechsten Leg den 9-Darter verpasste und dann mit dem zehnten Pfeil abschloss, ging zwischenzeitlich zwar 4:2 in Führung, liess Greaves aber wieder herankommen. Wie schon im Achtelfinal gegen Manby musste Darts-Wunderkind Littler erneut ins Entscheidungsleg – wo er dieses Mal aber den Kürzeren zog.

Die 21-jährige Greaves benötigte lediglich elf Pfeile, um ihrer herausragenden Leistung die Krone aufzusetzen. Littler zeigte sich nach dem Spiel auf Instagram beinahe etwas ungläubig: «Ich habe zwei 10-Darter gespielt, einen 9-Darter knapp verpasst und konnte trotzdem nicht gewinnen.» Ausserdem lobte er Greaves für ihr starkes Spiel und wünschte ihr viel Glück für den Final, in dem sie Ende November auf Titelverteidiger Gian van Veen trifft.

Für Greaves war der Montag doppelt historisch: Einerseits erreichte sie als erste Frau den Final der Jugend-WM, die für Spielerinnen und Spieler zwischen 16 und 23 Jahren offen ist. Andererseits wurde bekannt, dass die Nummer 136 der Weltrangliste als erst zweite Frau nach Lisa Ashton eine Tourcard gewonnen hat, dank der sie an den PDC-Turnieren teilnehmen darf.

Trotz ihrer starken Leistung schrieb ein Instagram-Nutzer unter einem Beitrag zu Greaves' Erfolg des offiziellen PDC-Accounts: «Wir brauchen das nicht. Frauen sollten nicht mit Männern konkurrieren, egal wie gut sie sind.» Littler reagierte auf den frauenfeindlichen Kommentar mit der Frage: «Bist du high?»

Luke Littler reagierte auf den Kommentar eines Darts-Fans. Bild: screenshot instagram

Für Littler geht es schon am heutigen Dienstag weiter mit dem nächsten Pro-Tour-Event, die Darts-Saison nähert sich ihrem Höhepunkt. Bis zur WM im Dezember stehen noch drei Majors an, dann will Littler seinen Titel verteidigen und damit Luke Humphries vom Thron der Weltrangliste stossen. Auch Greaves dürfte an der WM dabei sein. Zuvor könnte sie sich aber zur ersten Junioren-Weltmeisterin der Geschichte krönen. (nih)