Bald geht's wieder los: Alles, was du zum Eidgenössischen Schwingfest wissen musst

Es ist wieder so weit: Nach drei Jahren findet vom 25. bis am 28. August 2022 erneut das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) statt.

Bist du schon ein richtiger Schwingen-Liebhaber und freust dich bereits jetzt auf den riesigen Anlass? Oder überlegst du dir, das «Eidgenössische» zum ersten Mal live miterleben zu wollen? Wie auch immer – wir haben dir die wichtigsten Informationen rund um das ESAF, die du kennen musst:

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest kurz erklärt

Beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest wird je ein Sieger in den traditionellen Schweizer Nationalsportarten Schwingen, Hornussen und Steinstossen ermittelt. Allerdings steht der Schwingsport im Zentrum.

Das ESAF findet nur alle drei Jahre statt. Für die Austragung verantwortlich ist der Eidgenössische Schwingerverband, der wiederum aus fünf Teilverbänden besteht. Diese Teilverbände wechseln sich als Gastgeber des ESAF ab.

Christian Stucki jubelt nach seinem Sieg im Schlussgang gegen Joel Wicki am letzten «Eidgenössischen» in Zug, 2019. Bild: KEYSTONE

2022 ist der Schwingerverband der Nordwestschweiz (NWSV) für die Austragung verantwortlich, sie findet deshalb in Pratteln BL statt. Damit wird das ESAF erstmals in seiner 120-jährigen Geschichte im Baselbiet ausgetragen. 2019 wurde der Schwingerkönig in der Stadt Zug ermittelt.

Zu gewinnen gibt es für den König traditionell den «Muni», einen Stier. Der Muni steht bereits fest: «Magnus» wurde vom OK «ESAF Pratteln» als Siegermuni erkoren.

Siegermuni «Kolin» war ein beliebtes Foto-Objekt am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug. Bild: KEYSTONE

In Pratteln wurde eigens für das ESAF eine temporäre Arena aufgebaut. Darin befinden sich die sieben Sägemehlringe, in denen die Schwinger den Gewinner ausmachen. Das ESAF ist einer der grössten Anlässe in der Schweiz. Erwartet werden auch in diesem Jahr:

ca. 400'000 Festbesucherinnen und -besucher

rund 51'000 davon werden die Schwingwettkämpfe live vor Ort in der Arena miterleben

280 Schwinger

380 Hornusser

100 Steinstösser

Verloren: Ein Turnerschwinger muss sich von seinem Bezwinger im Sennenhemd den Rücken abwischen lassen. Bild: KEYSTONE

Das sind die Favoriten

Hier erfährst du das Wichtigste zu den heissesten Anwärtern auf den Erwerb von Muni «Magnus» beim diesjährigen «Eidgenössischen»:

Die Favoriten fürs Eidgenössische Schwingfest 2022 1 / 14 Die Favoriten fürs Eidgenössische Schwingfest 2022 quelle: keystone / urs flueeler

Der Zeitplan

Für spektakuläre Bilder wird auch dieses Jahr wieder gesorgt sein. Bild: keystone

Donnerstag, 25. August

16 Uhr: Gastronomie und Festzelt

17.45 Uhr: ESAF Openair (mit Kunz, Lo&Leduc u.a.)

Freitag, 26. August

12 Uhr: 1. Wettkampftag Hornussen

13 Uhr: Fahnenempfang im Schloss Pratteln

14 Uhr: Beginn Festumzug

18 Uhr: Live-Konzerte auf dem Festgelände

19 Uhr - 3 Uhr: Unterhaltungsprogramm

Sogenannte «Ehrendamen» während dem Festakt am ESAF 2019 in Zug. Bild: KEYSTONE

Samstag, 27. August

6 Uhr: Öffnung Arena

7.30 Uhr: Einmarsch der Schwinger

7.50 Uhr: Nationalhymne

8 Uhr: Anschwingen (1. und 2. Gang)

9 Uhr: Wettkampfbeginn Steinstossen

9.30: Zweiter Wettkampftag Hornussen

10 Uhr: Präsentation Lebendpreise

13.30 Uhr: Ausschwingen (3. und 4. Gang)

16 Uhr: Rangverkündigung Hornussen und Steinstossen

17.30 Uhr: Live-Konzerte

19 Uhr: Unterhaltungsprogramm

Sicher muss auch die eine oder andere Flasche Zuger Kirsch dran glauben. Bild: KEYSTONE

Sonntag, 28. August

7.45 Uhr: Ausstich (5. Gang)

9.30 Uhr: Festakt

10.30 Uhr: Ausstich (6. Gang)

11 Uhr: Rangverkündigung für die nach 4 Gängen ausgeschiedenen Schwinger

13.30 Uhr: Kranzausstich (7. Gang)

14.45 Uhr: Unspunnenstein: Finalwettkampf in der Arena

15 Uhr: Rangverkündigung für die nach 6 Gängen ausgeschiedenen Schwinger

15.15 Uhr: Rangverkündigung Final Steinstossen

15.15 Uhr: Kranzausstich (8. Gang)

16.45 Uhr: Schlussgang

17.05 Uhr: Live-Interview mit dem neuen Schwingerkönig

17.15 Uhr: Schlussakt in der Arena

18.15 Uhr: Rangverkündigung und Krönung

22 Uhr: Schliessung Gastronomie und Festzelte

Auch der Final mit dem 83,5 Kilogramm schweren Unspunnenstein findet in der grossen Arena vor knapp 51'000 Zuschauern statt. Bild: KEYSTONE

Tickets

Die 4500 Arena-Tickets aus dem freien Vorverkauf sind bereits weg. Es sind nur noch VIP-Tickets und -Pakete erhältlich – für die allerdings ordentlich in die Taschen gegriffen werden muss. Die restlichen Tickets wurden für den Eidgenössischen Schwingerverband reserviert. Sie wurden auf die Teilverbände und wiederum auf die Verbände und abschliessend auf die Schwingklubs aufgeteilt.

Allerdings: Das Fest kannst du trotzdem live vor Ort miterleben – im Public-Viewing-Bereich auf dem Festgelände. Für den Zugang zum Festgelände und auch zu den Festzelten braucht es kein Ticket. Es wird jedoch erwartet, dass ein Festabzeichen getragen wird. Dieses kostet zehn Franken und kann über den ESAF-Shop erworben werden.

Übertragung im TV

Wer das «Eidgenössische» lieber daheim vor dem TV verfolgen will, kommt voll auf seine Kosten: Auf SRF zwei ist das ganze Geschehen live zu sehen. Vom Anschwingen am Samstagmorgen bis zum Schlussgang am Sonntagnachmittag kann alles verfolgt werden. (lak)