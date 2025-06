Am Dienstag, 3. Juni um 10 Uhr, gibt es für Fans die Möglichkeit, ein Ticket für das ESAF 2025 zu kaufen. Bild: ESAF 2025

Schwing-Fans aufgepasst! So kommst du an Tickets für das ESAF 2025 im Glarnerland

­Vom 29. bis 31. August findet zum ersten Mal in der Geschichte des Eidgenössischen Schwingerverbands das ESAF im Glarnerland statt. Um eines der begehrten Tickets in der Glarnerland-Arena zu ergattern, lohnt es sich, schnell zu sein.

Am Dienstag, am 3. Juni um 10 Uhr, gibt es für Fans die Möglichkeit, via Ticketcorner ein Ticket zu kaufen. Ab dann kommen 4000 Tickets in den Verkauf.

Organisatoren warnen vor Schwarzmarkt-Ticket

Die Organisatoren des ESAF warnen zudem vor dem Ticket-Schwarzmarkthandel. Fremdverkäufer könnten unseriös sein und erworbene Tickets zu überteuerten Preisen anbieten. Ausserdem bestünde die Gefahr der Ungültigkeit. Nur die Veranstalter sind berechtigt, Tickets zu verkaufen.

In den Ticket-Bestimmungen sei der Weiterverkauf untersagt, so die Veranstalter des ESAF am Montag in einer Mitteilung. Nur wer die Tickets über die offiziellen Verkaufsstellen erwirbt, erhalte ungehinderten Zugang.

Preise wurden erhöht

Wegen strengeren Auflagen und Herausforderungen im ländlichen Gebiet beim Molliser Flugplatz wurden die Preise im Vergleich zu vorherigen Schwingfesten erhöht.

In der teuersten Kategorie (gedeckter Sitzplatz) müssen Besuchende 290 Franken berappen. Beim letzten Fest in Pratteln kostete der gleiche Platz 25 Franken weniger. Ausserdem wurde auf eine im Ticket integrierte Gratisanreise verzichtet.

Über 56'000 Gäste haben Platz

Es sei die grösste temporäre Arena der Welt, schrieben die Organisatoren weiter. 56'500 Besuchende finden Platz in der fünf Hektaren grossen Arena. Der Aufbau dazu startet am 23. Juni.

Über 8000 freiwillige Helferinnen und Helfer stehen laut den Organisatoren im Einsatz. (ome/sda)