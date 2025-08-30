Fritz Ramseier (oben) ist die grosse Überraschung des ersten Tages am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Mollis. Bild: keystone

Schlegel mit vier Siegen an der Spitze – Giger und Staudenmann in Mollis im Hintertreffen



1. Gang

König Joel Wicki nahm gegen den jungen Berner Moser von Anfang an das Zepter in die Hand. Der Luzerner dominierte den Gang, brauchte jedoch lange, um zum Resultat zu kommen. Mehrfach brachte Wicki seinen Kontrahenten zu Boden. Bei seinem ersten Zug war er bereits nahe am Sieg, den er später, wiederum am Boden, im Nachdrücken bewerkstelligte.

Wicki legt Moser auf den Rücken. Video: SRF

Das Gigantenduell zwischen Giger und Staudenmann endete nach verhaltenen sechs Minuten wie schon vor drei Jahren in Pratteln gestellt.

Der 1. Gang zwischen Giger und Staudenmann. Video: SRF

Ein Ausrufezeichen setzte Werner Schlegel. Der Toggenburger bezwang den Innerschweizer Pirmin Reichmuth gleich im ersten Zug platt. Damit gewann Schlegel auch das zweite Duell mit dem Zuger. Bereits vor zwei Jahren auf der Rigi setzte er sich im Anschwingen durch. Gutes Omen für Reichmuth: Er gewann danach alle fünf Gänge und das Fest.

Schlegel legte gegen Reichmuth los wie die Feuerwehr. Video: SRF

Mit Armon Orlik gelang einem zweiten Nordostschweizer Spitzenschwinger ein Prestigesieg. Der Bündner setzte sich im Duell mit Matthias Aeschbacher durch. Am Jubiläumsschwingfest in Appenzell hatte der Gang noch gestellt geendet.

Damian Ott kam nach langem Bodenkampf zu keinem gültigen Resultat gegen den Berner Doppelmeter Adrian Walther. Walther sorgte zusammen mit Staudenmann dafür, dass der 1. Gang für die Berner nicht in einem Debakel endete.

Zum Liveticker: Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig

2. Gang

Der König marschiert weiter. Joel Wicki wollte wohl ganz dringend in die Mittagspause. Philipp Roth fliegt nach wenigen Sekunden durch die Lüfte und verliert gegen den Titelverteidiger. Zum zweiten Mal erhält Wicki aber nur die Note 9,75.

Wicki bezwingt auch Roth. Video: SRF

Armon Orlik wird seiner Favoritenrolle gegen Nicht-Eidgenosse Roman Wanderer gerecht und lässt seinem Gegner aus der Innerschweiz keine Chance. Vor der Mittagspause erhält der Bündner die Maximalnote 10. Kurz darauf gewinnt auch Werner Schlegel ohne Probleme und besiegt Lukas Bissig. Beide Nordostschweizer haben zur Mittagspause 19,75 Punkte auf dem Konto.

Nach dem Gestellten gegen Fabian Staudenmann zeigte Samuel Giger die erwartete Reaktion. Nach gerade einmal fünf Sekunden liegt sein Gegner Fabian Stucki mit beiden Schulterblättern im Sägmehl. Doch es gibt nicht die Bestnote für den grossen Favoriten. Auch Staudenmann lässt seinem Gegner This Kolb keine Chance. Wie Giger kann sich der Berner nach kurzem Bodenkampf den ersten Sieg feiern, aber ebenfalls nicht mit der Bestnote. Giger und Staudenmann stehen aktuell bei 18,75 Punkten.

Staudenmann hat gegen Kolb keine Probleme. Video: SRF

3. Gang

Im dritten Gang blieben die ganz grossen Überraschungen aus. Die Favoriten gewannen ihre Gänge mehrheitlich problemlos.

Der Nordostschweizer Werner Schlegel gewann wie auch in den ersten beiden Gängen innerhalb kurzer Zeit und lies Matthias Herger keine Chance. Nach einem umstrittenen Entscheid erhielt Schlegel zum zweiten Mal die Bestnote und wies nach drei Gängen 29,75 Punkte auf.

Armon Orlik startete nach den Siegen gegen Matthias Aeschbacher und Roman Wanderer aktiv und setzte Lars Voggensperger früh unter Druck. Immer wieder muss sich der Nordwestschweizer verteidigen und hatte zu kämpfen. Voggensperger, welcher zuvor wie Orlik zwei Siege feiern konnte, war nach über vier Minuten besiegt. König Joel Wicki besiegt im dritten Gang Joel Strebel und sicherte sich die Bestnote. Auch Wicki blieb damit nach drei Einsätzen makellos.

Wicki hält sich gegen Strebel schadlos. Video: SRF

Auch Fabian Staudenmann gewann im dritten Gang mit einem Zehner. Nach kurzem Kampf schlägt der Mitfavorit auf den Titel zu und besiegt Marco Good. Samuel Giger – stellte im ersten Gang gegen Fabian Staudenmann – gewann gegen Benjamin Gapany nach kurzem Bodenkampf.

4. Gang

Werner Schlegel setzte im zweitletzten Gang des Tages ein Ausrufezeichen. Kurz vor Ablauf der Gangdauer konterte er einen Angriff von Fabian Staudenmann und kam zum Resultat, das ihm die alleinige Führung nach dem ersten Tag einbrachte.

«Es war pure Freude. Es wird morgen sicher nochmals einen intensiven Tag geben. Die Stimmung ist super und das Team unterstützt sich. Ich war auch nicht so nervös heute Morgen. Mit vier Siegen hat man im zweiten Tag schon einmal eine kleine Reserve.» Werner Schlegel

Schlegel bodigt Staudenmann. Video: SRF

Ein Viertelpunkt hinter dem Toggenburger liegt der Berner Überraschungsmann Fritz Ramseier. Der Teilverbandskranzer siegte im 4. Gang gegen Joel Strebel und bettete den dritten Eidgenossen ins Sägemehl.

Keinen Sieger gab es in der Spitzenpaarung zwischen den mit drei Siegen gestarteten Joel Wicki und Armon Orlik, wobei der König aus der Innerschweiz näher am Resultat war. Beide weisen vor dem zweiten Wettkampftag 1,5 Punkte Rückstand auf den Führenden Schlegel aus.

Kein Sieger zwischen Wicki und Orlik. Video: SRF

Ebenfalls ohne Sieger endete das spektakulärste Duell des Tages zwischen Samuel Giger und Michael Moser. In einem offenen Schlagabtausch suchten beide die Entscheidung, die Moser mit Ablauf der Gangdauer beinahe bewerkstelligte. Giger rettete sich schliesslich über die Brücke und die Zeit zum Gestellten.

Giger kommt gegen Moser glücklich ohne Niederlage davon. Video: SRF

Beide dürften für den Schlussgang vom Sonntagabend eher nicht mehr infrage kommen. Während Moser einen Viertelpunkt mehr auf dem Konto hat, belegt Giger gemeinsam mit Adrian Walther, Fabian Staudenmann und Damian Ott den 9. Rang mit einem Rückstand von 2,5 Punkten auf Schlegel.

Mit zwei Niederlagen bereits aus der Entscheidung gefallen ist Pirmin Reichmuth. Der Zuger Mitfavorit zog im 4. Gang gegen Curdin Orlik den Kürzeren, der seinerseits gemeinsam mit Domenic Schneider auf Platz 3 klassiert ist.

Die Überraschung

Fritz Ramseier, diesen Namen hatte wohl niemand auf der Rechnung, doch nach dem ersten Tag hat Fritz Ramseier vier Siege auf seinem Konto. Nach Damian Ott und Sven Schurterberger schlug der 31-Jährige im vierten Gang mit Joel Strebel bereits den dritten Eidgenossen. Ramseier konnte bisher noch keinen eidgenössischen Kranz in seiner Karriere gewinnen. Der Berner hat nach dem ersten Tag 39,5 von möglichen 40 Punkten auf dem Konto. Noch nie konnte der Sennnenschwinger ein Kranzfest gewinnen. Sein bisher grösster Erfolg ist ein Kranz beim Bergfest auf dem Weissenstein.

Ramseier legt Strebel auf den Rücken … Video: SRF

… und bodigt dann auch noch Ott. Video: SRF

Nach dem ersten Tag sagte Ramseier: «Ich weiss auch nicht, es läuft einfach und ich habe Freude daran. Die Eidgenossen passten mir in die Finger und ich machte einfach mein Zeug. Schade, waren die Berner heute nicht so stark, morgen wird bestimmt unser Tag.»

Die Rangliste nach dem ersten Tag

Bild: SRF

Bild: SRF

So geht es weiter

Nun werden sich die Schwinger erholen und sich für den zweiten Tag vorbereiten. Der 5. Gang startet am Sonntag um 7.45 Uhr. Die Einteilung ist noch nicht erfolgt.

Nur drei Schwinger haben bisher das Punktemaximum von 20 Zählern auf dem Konto. Joel Strebel, Matthias Herger und Pirmin Gmür erhielten in beiden Gängen die Bestnote 10. Weiter geht das Eidgenössische Schwingfest um 13.30 Uhr. Die wichtigsten Resultate im 2. Gang Gian Maria Odermatt (NOSV) 8,50 u. Pirmin Reichmuth (ISV) 10,00.

Matthias Aeschbacher (BKSV) 10,00 s. Beat Suter (ISV) 8,50.

Michael Moser (BKSV) 10,00 s. Ueli Rohrer (ISV) 8,50.

Nick Alpiger (NWSV) 9,75 s. Alex Schär (SWSV) 8,50.

Fredi Bruhin (ISV) 8,50 u. Damian Ott (NOSV) 9,75.

Samuel Giger (NOSV) 9,75 s. Fabian Stucki (BKSV) 8,50.

This Kolb (NOSV) 8,50 u. Fabian Staudenmann (BKSV) 9,75.

Sven Lang (ISV) 8,50 u. Adrian Walther (BKSV) 10,00.

Luca Müller (ISV) 8,50 u. Joel Strebel (NWSV) 10,00.

Armon Orlik (NOSV) 10,00 s. Roman Wandeler (ISV) 8,50.

Lukas Bissig (ISV) 8,50 u. Werner Schlegel (NOSV) 9,75.

Göla singt den Schweizer Psalm.





Der Schweizer Psalm wird in der Arena eingespielt, die Schwinger nehmen ihre Dächlikappen ab, die Zuschauer singen inbrünstig mit. Gänsehautmoment in Mollis. Die Hymne wurde von Gölä gesungen Zu guter Letzt der Gastgeber



Die Nordostschweizer sind nun an der Reihe: Sie stellen mit Samuel Giger einen absoluten Topfavoriten. Die Gastgeber laufen unter grossem Applaus ein. Damit sind alle 274 Schwinger in der Arena- Nun kommen die Nordwestschweizer





Die Nordwestschweizer marschieren mit einigen jungen Kandidaten für den Kranz ein. Zu den Favoriten gehört niemand. Insgesamt stellten die Nordwestschweizer fünfmal den Schwingerkönig Die Südwestschweizer sind da Zweimal stellten die Südwestschweizer schon den König, zu den Topfavoriten gehört in diesem Jahr aber keiner. Insgesamt sind dreissig Schwinger bei den Südwestschweizern dabei. Der Berner Marsch erklingt



Die Berner marschieren in die Arena, mit einer speziellen Variante des Berner Marsches. Sie haben die meisten Top-Schwinger in ihren Reihen. Allen voran Michael Moser und Fabian Staudenmann. Insgesamt sind 18 Eidgenossen dabei, acht mehr als bei den Innerschweizern. Grosser Applaus für die Innerschweizer



Der grösste Teilverband ist nun dran mit Titelverteidiger Joel Wicki. Grosser Applaus für die 78 Atlehten. Der Einmarsch hat begonnen



Ganz zuvorderst natürlich wie immer die eidgenössische Fahne. Dahinter folgen die Kampfrichter und die Täfeli-Buebe. Vier Amerikaner und zwei Kanadier unter den Teilnehmern Am Eidgenössischen Schwing - und Älplerfest (ESAF) treten stets auch Auslandschweizer an. In Mollis weilen unter den 274 Schwingern sechs Athleten, die nicht in der Schweiz leben und die eine lange Reise antreten müssen: die Amerikaner Marshall Brockway, Peter Ming, Patrick Richardson und Brendan Spahr sowie die beiden Kanadier Thomas Badat und Martin Mathis.



Für Badat ist es nach Zug 2019 und Pratteln 2022 bereits die dritte Teilnahme an einem Eidgenössischen. Zudem stand der 28-Jährige aus Quebec im vergangenen Jahr beim Jubiläumsschwingfest in Appenzell im Sägemehl. Der lediglich 174 Zentimeter grosse Badat gilt wie die anderen fünf Ausländer als krasser Aussenseiter. Der Gewinn von eidgenössischem Eichenlaub durch einen aus dem Sextett käme einer Sensation gleich. Noch in den Siebzigerjahren hatten John Ming, Al Ming und Don Widmer als Gäste aus den USA den Kranz geholt. (sda) Die Arena in Mollis ist bereits gut gefüllt Die grösste mobile Arena der Welt aus der Vogelperspektive Die komplette Einteilung vom ersten Gang ESAF 2025 Glarnerland+:

Komplette Einteilung 1. Gang pic.twitter.com/P8LvM6I20j — Schwinger-Blog (@fwwblogger) August 29, 2025 So wird das Wetter



Schön sollte es dann definitiv am Sonntag werden. Die Prognosen versprechen durchgehend Sonne bei angenehmen Temperaturen bis zu 23 Grad. Es sieht also so aus, als würde das ESAF wettertechnisch nicht ganz ins Wasser fallen.

Giger Samuel (NOSV) – Staudenmann Fabian (BKSV)

Ott Damian (NOSV) – Walther Adrian (BKSV)

Reichmuth Pirmin (ISV) – Schlegel Werner (NOSV)

Aeschbacher Matthias (BKSV) – Orlik Armon (NOSV)



