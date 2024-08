Wird nicht mehr ins Sägemehl treten: Kilian Wenger tritt zurück. Bild: keystone

Schwingerkönig Kilian Wenger tritt per sofort zurück

Schwingerkönig Kilian Wenger tritt per sofort zurück. Dies gab der 34-jährige Berner am Freitag anlässlich einer Pressekonferenz bekannt. Der Oberländer, Schwingerkönig von 2010 in Frauenfeld, hat am Sonntag auf dem Brünig sein letztes Fest bestritten.

Mehr «Sport»

Als Grund für seinen Entscheid gab Wenger anhaltende akute Rückenbeschwerden an. Mit 110 Kränzen gehört er zu den erfolgreichsten Schwingern überhaupt. Nur 13 Athleten haben mehr gesammelt.

Seinen mit Abstand grössten Erfolg feierte Wenger 2010 in Frauenfeld, als er sich am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest mit acht Siegen in acht Gängen praktisch aus dem Nichts zum Schwingerkönig krönte. Auf dem Weg zum Thron legte der damals erst 20-Jährige unter anderen den dreifachen König Jörg Abderhalden, Bruno Gisler und im Schlussgang Martin Grab auf den Rücken.

Der Schlussgang in der Kurzfassung. Video: SRF

Insgesamt gewann der fünffache Eidgenosse 23 Kranzfeste, das letzte vor drei Jahren auf dem Brünig. Seither stockte die Karriere von Wenger, konnte er nicht an seine Erfolge anknüpfen. In dieser Saison holte er nur zwei Kränze. Zuletzt verpasste er das Eichenlaub auf dem Brünig. (sda)