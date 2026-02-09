freundlich
Lindsey Vonn will kein Gesundheitsupdate nach Sturz in Olympia-Abfahrt

General view of Ca&#039; Foncello Hospital in Treviso, Italy, Sunday, Feb. 8, 2026, where U.S. skier Lindsey Vonn is hospitalized with a broken leg after crashing during the women&#039;s downhill comp ...
Im Spital Ca' Foncello liegt Lindsey Vonn wohl noch einige Tage.Bild: keystone

Lindsey Vonn lässt kein Gesundheitsupdate zu: «Wille der Patientin hat Priorität»

09.02.2026, 18:3109.02.2026, 18:31

Der Sturz von Lindsey Vonn in der Olympia-Abfahrt war bisher der traurige Tiefpunkt der Spiele in Mailand und Cortina. Nach wenigen Sekunden war der Traum einer weiteren Medaille für die US-Amerikanerin bereits beendet. Mit einem Bruch im linken Bein wurde sie ins Spital in Cortina gebracht und dann auf Anraten ihres Ärzteteams nach Treviso verlegt.

Im Spital Ca' Foncello wurde der Ski-Star doppelt operiert, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA erfahren hat. In Treviso werde sie «möglicherweise noch einige Tage bleiben», hiess es aus dem Spital. Ein Gesundheitsupdate könne sie aber nicht geben, sagte eine Sprecherin, obwohl sie gerne mehr Informationen geteilt hätte. «Der Wille der Patientin hat oberste Priorität, daher müssen wir uns an die festgelegte Linie halten.»

In this image taken from video provided by Olympic Broadcasting Services, OBS, United States&#039; Lindsey Vonn crashes during an alpine ski women&#039;s downhill race, at the 2026 Winter Olympics, in ...
Lindsey Vonn war bis zu ihrem Sturz nur 13 Sekunden unterwegs.Bild: keystone
Vonn nach Beinbruch ein zweites Mal operiert – emotionale Worte von Trainer Svindal

Vonn werde derzeit von Mitarbeitern des US-Teams in ihrem Zimmer «abgeschirmt». Neuigkeiten zu ihrem Gesundheitszustand gab es bisher noch nicht. Die 41-Jährige äusserte sich seit ihrem Sturz noch nicht öffentlich zu dem Vorfall. Auf X kommentierte sie aber bereits wieder einen Beitrag eines Radio-Moderators. Dieser hatte in Bezug auf die Kritik an Vonn, die mit einem gerissenen Kreuzband antrat, den Kampfgeist der Olympiasiegerin und zweifachen Weltmeisterin als «Essenz des Sports» gelobt. Vonn bedankte sich bei diesem: «Thank you, Dan!»

Bei Vonns zweiter Operation sei es darum gegangen, den Zustand der Patientin zu stabilisieren und Komplikationen zu verhindern, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montagmorgen. Bis es offizielle Updates zu ihrem Gesundheitszustand gibt, müssen sich Fans aber wohl noch etwas gedulden. (nih)

Mehr zu Olympia 2026:

«I mues hüt ächli usenäh»: Von Allmen lässt Nef nach Olympiasieg alleine feiern
