Marcel Hirscher reisst sich im Training das Kreuzband. Video: instagram/@marcel__hirscher

Trainingsvideo zeigt: Hier reisst sich Marcel Hirscher das Kreuzband

Mehr «Sport»

Das Comeback von Marcel Hirscher ist vorerst beendet. Nach einer im Training zugezogenen Verletzung im linken Knie erklärte der 35-Jährige sein persönliches Saisonende, bereits am Montagabend wurde der achtfache Gesamtweltcupsieger im österreichischen Graz erfolgreich am Kreuzband operiert. Ein Video, das Hirscher auf Instagram gepostet hat, zeigt den Moment, in dem er sich das Kreuzband riss.

Video: instagram/@marcel__hirscher

Im Jahr 2019 hatte Hirscher seine Karriere für beendet erklärt, zu dieser Saison kam er jedoch zurück in den Weltcup. In drei Rennen fuhr er nur einmal in die Punkte, insgesamt verlief das Comeback bisher eher enttäuschend. Bei den Slaloms in Levi und in Gurgl schied er jeweils im 1. Lauf aus. Ob der für die Niederlande startende Technik-Spezialist nun endgültig seine Karriere beendet, liess er noch offen.

Marcel Hirscher stürzt in Gurgl und scheidet aus. Video: SRF

Mit sieben Goldmedaillen an Weltmeisterschaften, zwei Olympiasiegen, zwölf kleinen und acht grossen Kristallkugeln aus dem Ski-Weltcup gilt Marcel Hirscher als erfolgreichster Skifahrer der Geschichte. (nih)