Super-G der Frauen im Val di Fassa abgesagt

Mehr «Sport»

Lara Gut-Behrami beim Super-G in Val di Fassa im Jahr 2021. Bild: keystone

Der Weltcup-Super-G der Frauen vom Samstag im Val di Fassa muss abgesagt werden. Über ein halber Meter Neuschnee macht es unmöglich, eine rennbereite Piste zu präparieren.

Die Absage kam in den italienischen Dolomiten schon in den frühen Morgenstunden und wenig überraschend. «Es hat gestern an die sechzig, siebzig Zentimeter geschneit, das muss man erst alles aus der Piste rauskriegen», meinte der österreichische Frauen-Cheftrainer Roland Assinger. «Mit dieser Absage hat man rechnen müssen.»

Für den Sonntag ist im Fassa-Tal ein zweiter Super-G im Programm. Die Aussichten dafür sehen gut, es ist kaum weiterer Schneefall angesagt. Insgesamt mussten bei den Frauen in diesem Weltcup-Winter bereits sechs Rennen abgesagt werden - nach drei Abfahrten nun der dritte Super-G.

Die Absage nahm Lara Gut-Behrami eine gute Chance, ihre Führung im Gesamt-Weltcup auf Mikaela Shiffrin, die derzeit noch eine Verletzung auskuriert, auszubauen. Auch in der Super-G-Disziplinenwertung führt Gut-Behrami, allerdings nur fünf Punkte vor der Österreicherin Cornelia Hütter und deren 34 vor der Italienerin Federica Brignone. Inklusive des Rennens am Sonntag stehen noch drei Super-G im Programm. (sda/apa)