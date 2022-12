«Die körperlichen Grenzen sind erreicht»: Beat Feuz hört auf. Bild: keystone

Beat Feuz tritt zurück! Nach dem Rennen in Kitzbühel hört der Ski-Olympiasieger auf

Beat Feuz beendet im Januar seine Karriere. Der Emmentaler tritt nach den beiden Weltcup-Abfahrten in Kitzbühel zurück.

Der Schweizer Abfahrts-Olympiasieger tritt noch während der laufenden Saison zurück. Wie Beat Feuz in den sozialen Medien bekannt gibt, wird das Rennen in Kitzbühel sein letztes sein. Der 35-Jährige schreibt: «Mein Gefühl war oft der Schlüssel zum Erfolg. Nun sagt mir mein Gefühl: Die körperlichen Grenzen sind erreicht.» Nach 16 Jahren im Skiweltcup werde er am 21. Januar 2023 sein letztes Rennen fahren. Er freue sich darauf, seine Lieblingsrennen Wengen und Kitzbühel noch einmal geniessen zu dürfen.

Mit dem im Februar 36 Jahre alt werdenden Feuz tritt einer der ganz Grossen im Speed-Bereich zurück. Der Berner gewann in seiner von unzähligen gesundheitlichen Rückschlägen geprägten Karriere alles, was es zu gewinnen gibt.

Mit dem Gewinn von olympischem Gold im vergangenen Februar in Yanqing/Peking setzte er seinen vielen Erfolgen die Krone auf. Vor bald sechs Jahren wurde er in St. Moritz Weltmeister, und er sicherte sich viermal die kleine Kristallkugel für den Sieg der Weltcup-Abfahrtswertung. In seinem aktuellen Palmares hat er 16 Weltcup-Siege stehen, 13 in der Abfahrt und drei im Super-G.

Eines der vielen Highlights in der Karriere von Beat Feuz: der Abfahrts-Olympiasieg in Peking. Video: SRF

Feuz sei «unheimlich dankbar, dass ich meine Leidenschaft so lange ausüben konnte und viele emotionale Momente erleben durfte». Nun wolle er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich neuen Herausforderungen widmen. Im Mai stieg Feuz gemeinsam mit Ochsner Sport bei der Schweizer E-Bike-Firma Framer ein.

(nih/sda)