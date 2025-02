Geschafft! In der Bergstation des 101. Lifts erhält Oliver Kern seine Rekord-Urkunde. Bild: skiresort.de

Weltrekord! Deutscher fährt 101 Skilifte an einem Tag

Der Münchner Oliver Kern hat in Schweden einen verrückten Weltrekord aufgestellt. Er fuhr an einem Tag so viele unterschiedliche Skilifte, wie noch nie jemand zuvor.

Adrian Bürgler Folge mir

101 Skilifte an einem Tag! Was in den meisten Schweizer Skigebieten nur schon aufgrund der Grösse und der Länge der Lifte unmöglich wäre, ist einem Münchner nun in Schweden gelungen. Oliver Kern, der Gründer des Test- und Vergleichportals Skiresort.de, stellte in Skandinavien einen Weltrekord auf und übertraf die bisherige Bestmarke von 80 Skiliften deutlich.

In den Skigebieten Stöten, Hundfjället, Tandaadalen, Högfjället , Lindvallen und Kläppen befuhr Kern innerhalb von knapp 11 Stunden 101 verschiedene Skilifte – eine Gondelbahn, zehn Sesselbahnen und 90 Bügel- und Tellerlifte. Letzte Woche startete der Deutsche um 7.30 Uhr mit Early-Bird-Skifahren in Stöten und beendete seinen Rekordtag um 18.30 Uhr mit der Fahrt in der Gondelbahn Sälen. Auf dem Gipfel angekommen, durfte Kern das Zertifikat für seinen Weltrekord entgegennehmen.

Lift 1 in Stöten. Bild: skiresort.de/oliver kern

Der Pistenplan von Lindvallen – ein Schlepplift-Paradies. Bild: screenshot skiresort.de

In Lindvallen hätte es zwar gar einen McDonald's auf der Piste, gehabt. Für einen Ski-In-Burger habe die Zeit aber nicht mehr gereicht. Überhaupt gab es kaum Zeit für Pausen. Kein Wunder bevorzugt Kern Sessellifte: «Die sind am bequemsten und man muss seine Ski nicht ausziehen.»

«Generell war es ziemlich stressig, aber als es dann Nacht wurde, konnte ich die tollen Farben am Himmel bewundern. Das Wetter war perfekt», antwortet der 51-Jährige auf die Frage, ob es trotzdem auch Platz für etwas Genuss gehabt hat. Zwischendurch musste Kern das Skigebiet wechseln und dafür ins Auto steigen. In diesen Minuten oder auf den Liften hätte er sich jeweils auch verpflegt.

Lift Nummer 92 – langsam aber sicher wird es dunkel. Bild: skiresort.de/oliver kern

Überhaupt ist Kern völlig Ski-verrückt. In seinem Leben hat der Münchner schon über 25'000 Skipässe gesammelt, die allesamt in Ordnern bei sich zuhause abgelegt sind. Am Ende dieser Saison wird er in 1000 verschiedennen Skigebieten, verteilt in 35 Ländern auf sechs Kontinenten gefahren sein.

Da müssen wir natürlich wissen, wo es ihm, als ausserordentlicher Kenner von Skigebieten, in der Schweiz am besten gefallen hat: «Es gibt viele tolle Skigebiete in der Schweiz. Es kommt immer darauf an, was man haben möchte. Von grossen Skigebieten finde ich die Aletsch Arena und Arosa Lenzerheide sehr toll. Von den kleineren Skigebieten, vor allem für Familien, sind es Wildhaus, Pizol und Flumserberg.»