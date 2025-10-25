bedeckt, wenig Regen11°
Ski-Weltcup: Erkennst du die Austragungsorte am Namen der Piste?

84th Hahnenkamm Races in Kitzbuhel KITZBUHEL, AUSTRIA - JANUARY 20: Daniel Hemetsberger of Austria on course at the 84rd Hahnenkamm Races at Kitzbuhel, Austria on January 20, 2024. Austria World. Edit ...
Daniel Hemetsberger auf einer der bekanntesten Pisten der Welt.Bild: IMAGO/Anadolu Agency

Hey Ski-Fan! Wir sagen dir den Pistennamen, du sagst uns den Weltcup-Austragungsort

Ab heute können Ski-Fans endlich wieder regelmässig vor dem TV fläzen und das Können von Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami oder Corinne Suter bewundern. Aber zwischen den Läufen und Rennen brauchst du auch eine Pausenunterhaltung. Wie wär es mit diesem Quiz?
25.10.2025, 11:5925.10.2025, 11:59
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

Liebe Quizzticle-Klasse

Heute, am Samstagmorgen, hat die 58. Saison im alpinen Skiweltcup begonnen. Wie das seit vielen, vielen Jahren üblich ist, findet der Saisonauftakt im österreichischen Sölden, nahe der Schweizer Grenze, statt. Die Riesenslalom-Piste (Nummer 31) am Rettenbachgletscher (oder Rettenbachferner, wie die Österreicher sagen) hat keinen offiziellen Namen.

Viele andere – mehr oder weniger bekannte – Weltcupstrecken im Ski-Zirkus aber schon. Und wir wollen heute herausfinden, wie gut du dich mit ihnen und den Austragungsorten auskennst. Wo fahren Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener den Berg runter? In diesem Quiz musst du das wissen.

Und so geht's:

  • Wir nennen 30 Pisten und Strecken aus dem alpinen Ski-Weltcup der Frauen und Männer. Du musst uns sagen, in welchem Austragungsort die jeweilige Piste liegt.
  • Weil wir es mit dir ja stets gut meinen, gibt's drei «Gratispunkte», weil drei Austragungsorte mit unterschiedlichen Pisten doppelt vorkommen.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Notenschlüssel​
25–30 Punkte: 6
22–24 Punkte: 5,5
19–21 Punkte: 5
16–18 Punkte: 4,5
13-15 Punkte: 4
Weniger als 15 Punkte: Nachsitzen!

Mehr andere Quizzticles:

Die meisten Siege im Ski-Weltcup
1 / 29
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der Ätna speit – und Skifans feiern
Video: watson
Vor der Saison als absolute Traumlösung vorgestellt, endete die Zeit von Mitchell van der Gaag als Trainer des FC Zürich am Donnerstag bereits wieder. FCZ-Präsident Ancillo Canepa erklärte nun, warum es zur Trennung kam.
«Die Vorfreude ist gross. Wir haben einen neuen Trainer – unseren Wunschtrainer!», so sehr schwärmte Ancillo Canepa bei der Vorstellung von Mitchell van der Gaag vor wenigen Monaten. Dieses Mal war sich der FCZ-Präsident sicher: «Wenn ich in der Vergangenheit vielleicht zu 99 Prozent war, bin ich heute 100 Prozent überzeugt, dass wir einen Top-Top-Trainer geholt haben.»
Zur Story