Wendy Holdener und Camille Rast präsentieren ihre Slalom-Medaillen. Bild: keystone

Holdener zeigt ihr Party-Outfit und sagt über fehlendes Slalom-Gold: «Ich bereue nichts»

Nach einer weiteren Silbermedaille in Saalbach spricht Wendy Holdener über das fehlende Slalom-Gold, eine Karriere ohne Mikaela Shiffrin und ihr Party-Outfit für heute Abend.

Adrian Bürgler

Die Schweiz hat 34 Jahre nach Vreni Schneider wieder eine Slalom-Weltmeisterin. Vor dieser Saison hätten bei diesem Satz vermutlich viele Ski-Fans an Wendy Holdener gedacht. Der Titel geht aber nicht in die Zentral-, sondern in die Westschweiz. Camille Rast, die Slalom-Aufsteigerin der Saison und Führende in der Disziplinenwertung, holt Gold. Direkt vor Teamkollegin Holdener.

Schon wieder, ist manch Schweizer Ski-Fan geneigt zu sagen, hat Holdener doch schon drei silberne Slalom-Medaillen von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen zu Hause. Im Weltcup stehen fünf Siege in Einzelrennen insgesamt 47 zweiten und dritten Plätzen gegenüber.

Wendy Holdener springt in Saalbach bereits zum dritten Mal auf das Podest. Bild: keystone

Vom Hadern ist die 31-jährige Schwyzerin aber weit entfernt: «Ich bereue kein einziges Rennen.» Zumal es ja nicht so sei, dass sie keine Goldmedaille gewonnen habe: Holdener krönte sich 2017 in St.Moritz und Are zur Weltmeisterin in der Kombination. Auch den zweiten Läufen in Are oder vor zwei Jahren in Courchevel, wo sie auf Goldkurs liegend ausgeschieden war, trauere sie nicht hinterher. «Natürlich, ich würde auch einmal gerne zuoberst stehen. Aber ich bin immer voll gegangen und kann mir nichts vorwerfen», sagt Holdener im SRF-Studio.

Es sei so hart, auf diesem Niveau konstant abzuliefern, betont die Schwyzerin, und das sei ihr gelungen. Auch Groll gegen Ausnahmekönnerin Mikaela Shiffrin ist keiner vorhanden: «Vielleicht hätte ich ohne Mikaela 40 Siege und ein anderes Leben. Aber eigentlich will ich das nicht, ich mag mein Leben.» Am Ende sei die Amerikanerin auch dafür verantwortlich, den Ski-Sport bei den Frauen auf ein neues Level gehoben zu haben.

Wie gut Holdener nach dem Gewinn ihrer neunten WM-Medaille – auf einer Stufe mit Pirmin Zurbriggen und Lara Gut-Behrami – gelaunt ist, zeigt sich, als das SRF-Interview eigentlich schon vorbei ist. Die Silbergewinnerin zeigt ihr Party-Outfit für die bevorstehende Feier: Ein T-Shirt mit der Aufschrift «Ich küsse besser, als ich Ski fahre».

Wendy Holdener präsentiert ihr Party-Outfit. Video: SRF

Mit einem Grinsen sagt Holdener: «Ich habe dieses T-Shirt vor 7 Jahren erhalten und habe es nie getragen. Aber ich habe gedacht, für diese WM nehme ich es wieder mit. Und heute wird es ausgeführt.»