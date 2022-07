Aline Danioth testet den neuen Rennanzug im Windkanal. Bild: screenshot swiss ski

«Im Windkanal bestens bewährt» – so viel Arbeit steckt im neuem Swiss-Ski-Renndress

Gestern hat Swiss Ski gemeinsam mit dem neuen Hauptsponsor Sunrise UPC den neuen Renndress für die kommende Saison vorgestellt. Er kommt nun nicht mehr in weiss, blau und rot daher, sondern in Orange- und Rottönen. Neben dem neuen Design erhofft sich der Schweizer Skiverband natürlich auch bestmögliche Aerodynamik und schnelle Zeiten vom Anzug mit dem Namen «Levada».

Teil 1 der Mini-Dokumentation über «Levada». Video: YouTube/Sunrise

Dabei setzt der Verband auf bewährte Partnerschaften. Der neue Anzug wurde wie die bisherigen Renndresse von Descente hergestellt. Der japanische Sportartikelhersteller rüstet die Schweizer Skifahrerinnen und Skifahrer schon seit 1978 mit Rennanzügen aus. Neben der Schweiz ist nur noch die spanische Alpin-Nationalmannschaft beim gleichen Hersteller. Österreich setzt etwa auf den deutschen Hersteller Schöffel, Italien glaubt mit Kappa an heimisches Schaffen. Norwegen hat mit Phenix wie die Schweiz eine Partnerschaft mit einem Unternehmen aus Japan.

Teil 2 der Minidokumentation über «Levada». Video: YouTube/Sunrise

Doch die Produktion eines neuen Rennanzugs ist nicht so simpel, dass man einfach etwas neue Farbe auf die bisherige Version des Dress geben könnte. In einer Mini-Dokumentation erklären Swiss Ski und Sunrise, wie beim neuen Design vorgegangen wurde. So musste beispielsweise berücksichtigt werden, dass sich horizontale Designs negativ auf die Aerodynamik auswirken würden.

Christian Zingg, Geschäftsführer von Swiss Ski Pool, sagt: «In enger Zusammenarbeit mit der Swiss-Ski Forschungsabteilung (Björn Bruhin und Karl Frehsner) werden in einem definierten Entwicklungsprozess seit Jahren die Learnings aus dem alpinen Leistungssport und Entwicklung mit der langjährigen Expertise des japanischen Performance-Renndress-Produzenten Descente wie auch des Schweizer Stoffherstellers Schoeller Textile zusammen vereint.» Die Anzüge werden dann im Auftrag von Descente im sanktgallischen Buchs gefertigt.

Teil 3 der Minidokumentation über «Levada». Video: YouTube/Sunrise

Ob der neue «Levada»-Anzug über besondere technische Raffinessen verfügt, die ihn noch schneller machen? Swiss Ski will keine Geheimnisse verraten. «Der Anzug wird im Entwicklungsprozess zwischen Descente, Swiss-Ski Forschung und Schoeller Textile stetig weiterentwickelt. Besonders stolz dürfen wir auf das neue Design sein. Speziell der Slogan ‹Dream Big – Do Big› welcher am hinteren Kragen visualisiert wird, trifft die Emotion unserer Athletinnen und motiviert dazu, dass alle Träume erreicht werden können», sagt Zingg.

Nur so viel sei verraten: «Das neue Levada-Design und der neue Stoff haben sich im Windkanal bestens bewährt.» (abu)