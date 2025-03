Fanny Smith ist wieder Weltmeisterin! Bild: keystone

Es wird immer besser! Gremaud holt im Slopestyle 3. Schweizer WM-Gold

Die Schweiz feiert an der Heim-WM am Freitag einen dreifachen Triumph. Erst holten sich Fanny Smith und Ryan Regez im Skicross Gold, dann gewann im Slopestyle auch noch Mathilde Gremaud.

Gremaud triumphiert im Slopestyle

Mathilde Gremaud holt einen weiteren Titel. Die Ski-Freestylerin wird an der Heim-WM im Engadin Weltmeisterin im Slopestyle. Es ist dies bereits das dritte Schweizer Gold am Super Friday.

Auf die Freiburgerin ist beim Grossanlass Verlass. Die 25-Jährige holte im Slopestyle schon Olympia-Gold (2022) und -Silber (2018). Zudem verteidigt sie nun am Corvatsch ihren WM-Titel aus dem Jahr 2023 erfolgreich.

Fanny Smith wieder Weltmeisterin

Fanny Smith sicherte sich zum zweiten Mal nach ihrem Triumph vor zwölf Jahren den Weltmeister-Titel. Mit ihrem zweiten Gold setzte Fanny Smith ihre Medaillenjagd an Weltmeisterschaften fort. Sie brachte das Kunststück fertig, zum siebten Mal hintereinander Edelmetall zu gewinnen.

Fanny Smith fährt zu WM-Gold. Video: SRF

Die Waadtländerin war als Favoritin angetreten – umso mehr, da zwei ihrer grössten Gegenspielerinnen nicht am Start sein konnten. Die Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin Sandra Näslund aus Schweden und die Kanadierin Marielle Thompson, auch sie Olympiasiegerin und vor sechs Jahren Weltmeisterin, mussten wegen Verletzungen passen. Fanny Smith ihrerseits hatte zuletzt mit dem Doppelsieg in den Weltcup-Rennen in Craigleith in der kanadischen Provinz Ontario gezeigt, dass die Form für den Saisonhöhepunkt im Engadin stimmt.

Das sagt Fanny Smith: «Ich bin mega happy, was ich hier mit dem ganzen Druck abgeliefert habe. Eigentlich mag ich die Strecke nicht so, deshalb bin ich mega froh. Ich habe gar nicht so viele Worte dafür.



Ich wusste, dass es eng sein wird. Mein Plan war ein schneller Start und dann einfach pushen bis zum Ziel.»

Die zwei weiteren Schweizerinnen scheiterten vorzeitig. Die Winterthurerin Saskja Lack, die nach dreimonatiger Verletzungspause auf die Wettkampfpiste zurückkehrte, schied ebenso in den Viertelfinals aus wie die Engadinerin Talina Gantenbein.

Nach Olympia-Gold auch der WM-Sieg für Regez

Wenige Minuten nach Smith triumphierte auch Ryan Regez. Der 32-Jähirge setzte sich drei Jahre nach seinem Olympiasieg auch an einer Weltmeisterschaft zum ersten Mal die Krone auf. Im turbulent verlaufenen Final setzte sich der Berner Oberländer vor dem Deutschen Tobias Müller und dem Japaner Ryo Sugai durch. Der als Zweiter hinter Regez durchs Ziel gefahrene Franzose Youri Duplessis Kergomard wurde nachträglich auf Platz 4 zurückversetzt, Sugai gewann Bronze trotz eines Sturzes nach wenigen Metern.

Der Final der Männer. Video: SRF

Wenig hatte gefehlt, und Regez wäre schon nach seiner ersten Fahrt kein Faktor mehr gewesen. Die Achtelfinals überstand er nämlich nur mit viel Glück. Nach einer Berührung mit seinem welschen Teamkollegen Romain Détraz, der dabei stürzte, geriet der Berner Oberländer deutlich ins Hintertreffen. Der Österreicher Adam Kappacher und der Kanadier Gavin Rowell fuhren vorne weg. Doch dann folgte die Szene, die Regez doch noch die Tür fürs Weiterkommen öffnete. Rowell kam ebenfalls zu Fall und musste mitansehen, wie der Schweizer an ihm vorbeizog.

Drei Jahre nach dem Olympiasieg krönte sich Ryan Regez auch zum Weltmeister. Bild: keystone

Weniger Glück hatte Alex Fiva im Viertelfinal bei einem unverschuldeten Techtelmechtel mit Rowells Landsmann Kevin Drury. Der Bündner musste an zweiter Stelle liegend zu Boden, weil ihm der Kanadier über die Ski gefahren war. Wie für Détraz bedeutete die erste Runde auch für Tobias Baur Endstation. (nih/sda)