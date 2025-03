Marco Odermatt könnte dieses Jahr wieder einige Kristallkugeln sammeln. Bild: keystone

Diese Kugeln sind am Weltcupfinal der Ski-Stars in den USA noch umkämpft

Von Samstag bis Donnerstag stehen im amerikanischen Sun Valley die letzten Weltcuprennen des Winters auf dem Programm. Marco Odermatt und Federica Brignone stehen als Gesamtweltcupsieger fest – um die kleinen Kristallkugeln gibt es dagegen noch einige spannende Rennen.

Timo Rizzi Folge mir

Eine grosse und zwei kleine Kristallkugeln (Super-G, Riesenslalom) hat Superstar Marco Odermatt bereits auf sicher. In der Abfahrt bietet sich ihm eine weitere Chance – nur Landsmann Franjo von Allmen kann ihn noch überflügeln.

Die Übersicht über die Disziplinen:

Männer: Gesamtweltcup

Mit 590 Punkten Vorsprung auf Henrik Kristoffersen hat Marco Odermatt vier Rennen vor Schluss die grosse Kristallkugel auf sicher. Der formstarke Loïc Meillard könnte Kristoffersen noch überholen, er hat auf den Norweger einen Rückstand von 75 Punkten.

«Odi» ist der Herr der Kugeln. Bild: keystone

Marco Odermatt, 1596 Punkte 🇨🇭 Henrik Kristoffersen, 1006 Punkte 🇳🇴 Loïc Meillard, 931 Punkte 🇨🇭 Franjo von Allmen, 776 Punkte 🇨🇭 Timon Haugan, 689 Punkte 🇳🇴

Männer: Abfahrt

Bei den besten Abfahrern der Saison stehen gleich drei Schweizer an der Spitze. In Führung liegt auch hier Marco Odermatt, der damit optimale Aussichten hat, seine zweite Abfahrtskugel zu gewinnen.

Letzter verbliebener Konkurrent ist Franjo von Allmen. Der Weltmeister in der Königsdisziplin liegt aktuell 83 Punkte hinter Odermatt und kann damit mit einem Sieg noch immer die Kugel holen – allerdings dürfte Odermatt beim Weltcupfinal nur 15. (oder schlechter) werden. Alexis Monney auf Platz drei liegt bereits 278 Punkte hinter Odermatt.

Marco Odermatt, 605 Punkte 🇨🇭 Franjo von Allmen, 522 Punkte 🇨🇭 Alexis Monney, 327 Punkte 🇨🇭 Miha Hrobat, 320 Punkte 🇸🇮 James Crawford, 270 Punkte 🇨🇦

Ausstehendes Rennen: Sun Valley (22. März 2025)

In der Abfahrt haben die Schweizer alles im Griff. Bild: KEYSTONE

Männer: Super-G

Im Super-G krönte sich Odermatt bereits zum Weltmeister und auch die dritte Kristallkugel in Serie in dieser Disziplin hat er im Sack.

Odermatt ist der beste Super-G-Fahrer der Welt. Bild: keystone

Marco Odermatt, 491 Punkte 🇨🇭 Vincent Kriechmayr, 281 Punkte 🇦🇹 Stefan Rogentin, 271 Punkte 🇨🇭 Dominik Paris, 262 Punkte 🇮🇹 Mattia Casse, 260 Punkte 🇮🇹

Ausstehende Rennen: Sun Valley (23. März 2025)

Männer: Riesenslalom

Odermatts Konstanz im Riesenslalom ist verrückt. Wenn der Nidwaldner in beiden Läufen in das Ziel kommt, war er in den letzten zwei Saisons im Weltcup immer auf dem Podest, zuletzt in Hafjell beim Schweizer Dreifachsieg als Zweiter hinter Meillard. Auch diese Kugel wird seinen Weg in Odis prall gefüllte Vitrine finden.

Odermatt (links) jubelt mit Meillard (Mitte) und Tumler. Bild: keystone

Marco Odermatt, 500 Punkte 🇨🇭 Henrik Kristoffersen, 394 Punkte 🇳🇴 Alexander Steen Olsen, 346 Punkte 🇳🇴 Loïc Meillard, 334 Punkte 🇨🇭 Lucas Pinheiro Braathen, 291 Punkte 🇧🇷



Ausstehendes Rennen: Sun Valley (26. März 2025)

Männer: Slalom

Vor dem letzten Rennen im Stangenwald ist der Vorsprung des Führenden Henrik Kristoffersen geschmolzen. Loïc Meillard könnte ihn noch überholen und dafür sorgen, dass bei den Männern sämtliche Kristallkugeln ans Schweizer Team gehen. Auch Clément Noël besitzt noch die Chance auf den Sieg.

Henrik Kristoffersen startet in Idaho mit der roten Nummer des Führenden im Disziplinenweltcup. Bild: keystone

Henrik Kristoffersen, 612 Punkte 🇳🇴 Loïc Meillard, 565 Punkte 🇨🇭 Clement Noel, 526 Punkte 🇫🇷 Timon Haugan, 509 Punkte 🇳🇴 Atle Lie McGrath, 474 Punkte 🇳🇴

Ausstehendes Rennen: Sun Valley (27. März 2025)

Frauen: Gesamtweltcup

Die grosse Kugel geht an die Italienerin Federica Brignone. Der Rückstand von Lara Gut-Behrami ist zu gross, um sie noch überholen zu können.

In der letzten Saison gewann Lara Gut-Behrami den Gesamtweltcup. Bild: keystone

Federica Brignone, 1454 Punkte 🇮🇹 Lara Gut-Behrami, 1072 Punkte 🇨🇭 Sofia Goggia, 931 Punkte 🇮🇹 Zrinka Ljutic, 790 Punkte 🇭🇷 Camille Rast, 718 Punkte 🇨🇭

Frauen: Abfahrt

Um die Kugel gibt es einen spannenden Dreikampf. Die Italienerinnen Brignone und Sofia Goggia können sie ebenso gewinnen wie Cornelia Hütter. Die Österreicherin war bereits im vergangenen Winter die beste Abfahrerin der Welt.

Federica Brignone könnte zum ersten Mal die Abfahrtskugel gewinnen. Bild: keystone

Federica Brignone, 384 Punkte 🇮🇹 Cornelia Hütter, 368 Punkte 🇦🇹 Sofia Goggia, 350 Punkte 🇮🇹 Lauren Macuga, 230 Punkte 🇺🇸 Lara Gut-Behrami, 229 Punkte 🇨🇭

Ausstehendes Rennen: Sun Valley (22. März 2025)

Frauen: Super-G

Kurz vor Saisonschluss musste sich Gut-Behrami von Brignone überholen lassen. Aber es liegt noch alles drin: Siegt die Tessinerin in Sun Valley, nützt Brignone Rang zwei nichts. Es wäre bereits die sechste (!) kleine Kristallkugel im Super-G für Gut-Behrami.

Gut-Behrami (links) oder Brignone – wer krönt sich zur Super-G-Königin? Bild: keystone

Federica Brignone, 570 Punkte 🇮🇹 Lara Gut-Behrami, 565 Punkte 🇨🇭 Sofia Goggia, 466 Punkte 🇮🇹 Kajsa Vickhoff Lie, 295 Punkte 🇳🇴 Lauren Macuga, 279 Punkte 🇺🇸

Ausstehendes Rennen: Sun Valley (23. März 2025)

Frauen: Riesenslalom

Im Riesenslalom wird es für die Schweiz keine Kristallkugel geben. Lara Gut-Behrami auf Platz sieben (278 Punkte) hat einen Rückstand von über zweihundert Punkten auf die Führende Alice Robinson. Lediglich 20 Punkte hinter Robinson liegt Federica Brignone.

Alice Robinson gewann im Riesenslalom bereits WM-Silber. Kommt nun noch die Kugel dazu? Bild: keystone

Durch drei Siege in Sestriere (zwei) sowie in Are (einer) konnte Brignone zuletzt Boden gutmachen auf die Neuseeländerin und darf weiterhin – wie Marco Odermatt – von vier Kugeln träumen.

Alice Robinson, 520 Punkte 🇳🇿 Federica Brignone, 500 Punkte 🇮🇹 Sara Hector, 387 Punkte 🇸🇪 Lara Colturi, 334 Punkte 🇦🇱 Thea Louise Stjernesund, 331 Punkte 🇳🇴

Ausstehendes Rennen: Sun Valley (25. März 2025)

Frauen: Slalom

Die Chancen auf eine erste Kristallkugel für Camille Rast standen im Slalom schon besser. Die Schweizer Weltmeisterin einen Rückstand von 41 Punkten auf die Kroatin Zrinka Ljutic.

Camille Rast hat im Slalom weiterhin Chancen auf die Kristallkugel. Bild: keystone

Auch Katharina Liensberger (Rückstand: 51 Punkte) könnte die Kugel theoretisch noch holen. Wendy Holdener, die 96 Punkte hinter der führenden Kroatin liegt, müsste gewinnen und die drei vor ihr liegenden Konkurrentin dürften alle nicht punkten.

Zrinka Ljutic, 515 Punkte 🇭🇷 Camille Rast, 474 Punkte 🇨🇭 Katharina Liensberger, 464 Punkte 🇦🇹 Wendy Holdener, 419 Punkte 🇨🇭 Lena Dürr, 393 Punkte 🇩🇪

Ausstehendes Rennen: Sun Valley (27. März 2025)