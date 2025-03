Reporter Sascha Ruefer (rechts) im Gespräch mit Nationaltrainer Murat Yakin. Bild: keystone

Sascha Ruefers Einsatz als Nati-Kommentator steht auf der Kippe

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft trägt am Abend ein Testspiel gegen Nordirland aus. Nicht nur auf dem Platz wird vieles anders sein als sonst, auch vor dem TV könnten sich die Zuschauer wundern.

Sascha Ruefer gehört bei Übertragungen von Länderspielen des Schweizer Nationalteams schon beinahe so dazu wie der Ball. Doch heute Abend (20.45, SRF 2) könnte Nordirland – Schweiz ohne den 53-Jährigen über die Bühne gehen.

Ruefers Partnerin Eliane Müller (34) erwartet das erste gemeinsame Kind. Der Reporter ist deshalb nicht mit dem Nationalteam nach Belfast gereist. Sollte das Kind tagsüber auf die Welt kommen, würde Ruefer laut «Blue» die Partie von Zürich aus kommentieren.

Seit 2008 kommentiert Sascha Ruefer die Spiele der Schweizer Fussball-Nati. Bild: SRF/GIAN VAITL

Falls sich die Geburt jedoch in die Länge zieht, muss er darauf verzichten. Das Schweizer Fernsehen hat für diesen Fall eine Lösung parat: Für Sascha Ruefer würde Mario Gehrer (44) übernehmen.

Der Ostschweizer müsste in diesem Fall Überstunden schieben. Denn Gehrer steht dieser Tage, ebenfalls vom Studio im Leutschenbach aus, als Kommentator der Hallen-Weltmeisterschaften in der Leichtathletik im Einsatz. Er stand frühmorgens auf, um die Wettkämpfe nachzuschauen, die in China in der Nacht Schweizer Zeit über die Bühne gingen, um à jour zu sein. Ab 11.30 Uhr kommentiert Gehrer die Abendsession in Nanjing.

Mario Gehrer kommentiert überwiegend Fussball und Leichtathletik. Bild: SRF/GIAN VAITL

Yakin testet neue Spieler

Ob nun Ruefer oder Gehrer am Mikrofon sitzt: Die Zuschauer dürften mit mehr Interesse als auch schon ein Testländerspiel verfolgen. Nationaltrainer Murat Yakin nutzt die Freundschaftsspiele gegen Nordirland und am Dienstag in St.Gallen gegen Luxemburg zum Pröbeln.

Unter anderem berief er erstmals die hierzulande bis dahin unbekannten Doppelbürger Lucas Blondel (Boca Juniors) und Silvan Gartenmann (Ferencvaros Budapest) ins Nationalteam. Die beiden 28-jährigen Verteidiger werden mit Sicherheit in einer oder beiden Partien zu sehen sein. (ram)