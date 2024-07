Carlos Alcaraz stemmt zum zweiten Mal den legendären Wimbledon-Pokal in die Höhe. Bild: keystone

Carlos Alcaraz bleibt König von Wimbledon – Djokovics Revanche nicht erfolgreich

Mehr «Sport»

Carlos Alcaraz gewinnt zum zweiten Mal in Folge das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Der 21-jährige Spanier deklassiert Novak Djokovic in der Neuauflage des letztjährigen Finals in knapp zweieinhalb Stunden 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Für Alcaraz ist es der vierte Grand-Slam-Titel. Rekordmann Djokovic steht weiter bei 24 Titeln und damit gleichauf mit der Australierin Margaret Court. In Wimbledon bleibt der 37-jährige Serbe mit sieben Triumphen einen hinter Roger Federer.

Mehr folgt in Kürze ...

(dab/sda)