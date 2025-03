Daria Kasatkina spielt neu für Australien. Bild: keystone

«Ein neues Kapitel»: Tennis-Star Kasatkina spielt ab sofort nicht mehr für Russland

Daria Kasatkina, die Weltnummer 12 im Frauentennis, wird künftig nicht mehr Russland vertreten. Wie die 27-Jährige auf Social Media bekannt gab, wird sie ab sofort unter australischer Flagge spielen.

Kasatkina schreibt, ihr Antrag auf einen Daueraufenthalt in ihrer «neuen Heimat» sei akzeptiert worden. Australien ist ein Ort, den ich liebe und an dem ich mich total zuhause fühle, so die gebürtige Russin. Künftig werde sie in Melbourne leben, eine Stadt, die sie liebe.

Gleichzeitig schreibt Kasatkina, die Entscheidung sei nicht nur einfach gewesen. «Ich werde immer Respekt für meine Wurzeln haben», heisst es in ihrem Statement. «Aber ich freue mich jetzt auf dieses neue Kapitel und mein Leben unter australischer Flagge.»

Die 27-Jährige kam in Toljatti zur Welt, äusserte aber regelmässig Kritik an der russischen Politik. Als eine von wenigen russischen Sportlerinnen stellte sie sich öffentlich gegen den Angriffskrieg gegen die Ukraine und nannte diesen einen «absoluten Albtraum». Weiter bekundete sie in ihren sozialen Medien Unterstützung für Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja. Zudem lebt sie offen homosexuell und machte 2022 ihre Beziehung mit der Eiskunstläuferin Natalja Sabijako öffentlich.

Für ihre Äusserungen erntete Kasatkina in Russland heftige Kritik, ein Politiker wollte sie gar zur «ausländischen Agentin» machen, womit sie offiziell von der Regierung verfolgt worden wäre. Eine Rückkehr nach Russland war für die Tennisspielerin deshalb keine Option mehr, auch wenn sie dort nach wie vor Familie hat.

Daria Kasatkina gehörte jahrelang zu den besten russischen Tennisspielerinnen und gewann mit Russland 2021 den Billie Jean King Cup. In ihrer Karriere holte sie bislang acht Titel im Einzel, in der Weltrangliste stiess sie bis auf Rang 8 vor. Bis zu ihrem Nationenwechsel war sie die Nummer 2 Russlands hinter dem 17-jährigen Shootingstar Mirra Andrejewa (WTA 6). Auf der Tour spielen Russinnen, wie auch Belarussinnen, seit dem Angriff auf die Ukraine unter neutraler Flagge. (dab)