Nach Bencics Coup gegen Swiatek entscheidet das Doppel über den Sieg im United Cup

Im Final des United Cup in Sydney steht es nach den beiden Einzeln 1:1 zwischen der Schweiz und Polen. Belinda Bencic (WTA 11) gewann die erste Partie des Tages gegen Iga Swiatek überraschend. Die Ostschweizerin besiegte die Weltnummer Zwei in drei Sätzen 3:6, 6:0 und 6:3.

Damit gelang der 28-Jährigen der Exploit im Final gegen Polen. Entscheidend war Bencics absolute Dominanz im zweiten Satz. Auch im Entscheidungssatz gelang Bencic früh ein Break – eines, das sie bis zum Schluss der Partie nicht mehr hergab.

So geht es weiter

Dank des Sieges von Bencic hatte Stan Wawrinka (ATP 156) im zweiten Spiel die Chance, der Schweiz den Finalsieg zu sichern. Gegen Hubert Hurkacz (ATP 83) unterlag der 40-Jährige jedoch 3:6, 6:3, 3:6.

Wie bereits im Halbfinal entscheidet nun das Doppel. In diesem dürfte Belinda Bencic mit Jakub Paul wohl gegen die polnischen Doppelspezialisten Katarzyna Kawa und Jan Zielinski antreten. (ram/sda)

