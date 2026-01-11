freundlich
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Bencics Coup gegen Swiatek: Doppel entscheidet über Sieg im United Cup

epa12642029 Belinda Bencic of Switzerland celebrates after winning her singles match against Iga Swiatek of Poland during the 2026 United Cup final between Poland and Switzerland at Ken Rosewall Arena ...
Belinda Bencic feiert ihren Coup.Bild: keystone

Nach Bencics Coup gegen Swiatek entscheidet das Doppel über den Sieg im United Cup

11.01.2026, 12:1111.01.2026, 12:11

Im Final des United Cup in Sydney steht es nach den beiden Einzeln 1:1 zwischen der Schweiz und Polen. Belinda Bencic (WTA 11) gewann die erste Partie des Tages gegen Iga Swiatek überraschend. Die Ostschweizerin besiegte die Weltnummer Zwei in drei Sätzen 3:6, 6:0 und 6:3.

Damit gelang der 28-Jährigen der Exploit im Final gegen Polen. Entscheidend war Bencics absolute Dominanz im zweiten Satz. Auch im Entscheidungssatz gelang Bencic früh ein Break – eines, das sie bis zum Schluss der Partie nicht mehr hergab.

So geht es weiter

Dank des Sieges von Bencic hatte Stan Wawrinka (ATP 156) im zweiten Spiel die Chance, der Schweiz den Finalsieg zu sichern. Gegen Hubert Hurkacz (ATP 83) unterlag der 40-Jährige jedoch 3:6, 6:3, 3:6.

Wie bereits im Halbfinal entscheidet nun das Doppel. In diesem dürfte Belinda Bencic mit Jakub Paul wohl gegen die polnischen Doppelspezialisten Katarzyna Kawa und Jan Zielinski antreten. (ram/sda)

* Artikel wird laufend aktualisiert *

Mehr Tennis:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Turniersiege von Belinda Bencic
1 / 12
Alle Turniersiege von Belinda Bencic

Tokio 2025: Bencic – Noskova 6:2, 6:3
quelle: keystone / kiyoshi ota
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sabeth hat Cheerleading in Zürich ausprobiert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Urs Fischer bleibt Union»: So emotional wird die Rückkehr des Mainz-Trainers nach Berlin
Urs Fischer soll Mainz vor dem Abstieg aus der Bundesliga retten. Im ersten Spiel nach der Winterpause trifft er am Samstag um 15:30 Uhr auf seinen Ex-Verein Union Berlin. So denkt der 59-jährige Zürcher über die Rückkehr.
Emotionen sind garantiert. Am Samstag kehrt Urs Fischer zurück nach Berlin. Mit Mainz gastiert der Schweizer im Stadion An der Alten Försterei. Fünfeinhalb Jahre trainierte Fischer Union. Schaffte ein Märchen nach dem anderen. Führte den Klub von den Niederungen der 2. Bundesliga bis ins Bernabeu von Madrid. Mit welchem Gefühl geht es nun in die alte Heimat?
Zur Story