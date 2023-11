Novak Djokovic legte sich in Malaga mit den Fans an. Bild: AP

«Sie müssen lernen, wie man sich benimmt» – Djokovic wettert am Davis Cup gegen Fans

Novak Djokovics und die Fans – keine einfache Beziehung. Bei seinem 21. Davis-Cup-Sieg in Serie legte sich die Weltnummer 1 nun mit den britischen Fans an.

Am Davis Cup in Malaga sicherte Novak Djokovic Serbien mit einem 6:4, 6:4-Sieg gegen Cameron Norrie den Halbfinaleinzug – und geriet einmal mehr mit den Fans aneinander.

Der Serbe, der mit Kritik bekanntlich nicht hinter dem Zaun hält, hatte sich während der Partie von den lauten, britischen Fans gestört gefühlt. Um seinem Unmut Ausdruck zu verleihen, legte er einen Finger ans Ohr und schickte eine Kusshand in Richtung Tribüne.

Auch bei der Siegesrede nach dem Spiel ging der Schlagabtausch mit den Fans weiter. «Ich habe versucht zu reden, und sie haben absichtlich angefangen zu trommeln, um mich nicht reden zu lassen», erklärte Djokovic. Die britischen Fans, so Djokovic, «sollten lernen, wie man sich benimmt».

Djokovic kritisierte die Fans für ihr unsportliches Verhalten. Es sei normal, dass diese manchmal zu weit gehen würden, «in der Hitze des Gefechts» reagiere er auf solches Verhalten, um zu zeigen, dass es nicht in Ordnung ist. «Das ganze Spiel über gab es Respektlosigkeiten», fügte Djokovic an. Die Weltnummer 1 wünscht sich von den Fans mehr Respekt: «Lernt, wie man Spieler respektiert. Haltet die Klappe, seid leise und geht nach Hause».

Djokovic über die Fans Video: YouTube/Guardian Sport

Dank seinem Triumph gegen Norrie ist Djokovic am Davis-Cup nun seit 12 Jahren und 21 Partien ungeschlagen. Am Samstag trifft Serbien im Halbfinal auf Italien, wo es zum Wiedersehen mit Jannik Sinner (ATP 4) kommen könnte. Die Weltnummer 1 würde sich über ein Duell freuen: «Zwischen uns entsteht eine Rivalität. Ich respektiere ihn sehr, denn er befindet sich in der besten Phase seiner Karriere», sagte er über den 22-jährigen Südtiroler. (kat)