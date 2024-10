Mit dem angekündigten Rücktritt von Rafael Nadal hatte das Tennis schon eine Nachricht der Woche. Nun könnte Novak Djokovic mit einem sportlichen Highlight glänzen: In Shanghai strebt er seinen 100. Turniersieg an.

Kommission will das Hamas-Verbot auf Hisbollah ausdehnen – in eigenem Verfahren

«Sie müssen in Ihrem Kopf anfangen!» – Experten führen FDPler in der Nahost-«Arena» vor

«Es motzen nur die, die Millionen verdienen» – UEFA-Präsident kritisiert Spieler

Der überfüllte Spielplan sorgt weiterhin für Diskussionen in der Welt des Fussballs. Nun sorgte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin für eine kuriose Aussage.

Mit der neu gestalteten Klub-WM im nächsten Jahr kommen für die Top-Teams der Welt weitere Spiele hinzu. Das Turnier in den USA startet am 15. Juni mit dem Eröffnungsspiel. Vier Wochen später endet die «neue» Weltmeisterschaft mit dem Finale in New York. Für die besten Spieler der Welt heisst das noch mehr Spiele und weniger Regeneration.