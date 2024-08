Ehemaliger Federer-Coach Peter Lundgren verstorben

Lundgren war 2000 der erste Privatcoach von Roger Federer auf der Profi-Tour. Mit ihm gewann der Basler 2003 in Wimbledon auch seinen ersten von 20 Grand-Slam-Titeln. Später coachte er Marcelo Rios, Marcos Baghdatis, Grigor Dimitrov, Marat Safin und von August 2010 bis September 2011 auch Stan Wawrinka.

Lundgren gehörte neben Mats Wilander und Stefan Edberg zur goldenen Generation des schwedischen Tennis. Er gewann in den Achtzigerjahren drei ATP-Turniere und schaffte es in der Weltrangliste bis auf Rang 25. Noch erfolgreicher war er jedoch als Trainer.

Die Tennis-Welt steht unter Schock. Peter Lundgren, der frühere Coach von Roger Federer, ist im Alter von 59 Jahren in seiner schwedischen Heimat gestorben.Die Todesnachricht machten Lundgrens Kinder Lukas und Julia auf Facebook publik. «Einer der Besten hat uns leider viel zu früh verlassen. Ein Trainer, Spieler, Freund und Vater. Eine Inspiration und eine helfende Hand für viele, sowohl auf als auch neben dem Platz», huldigten sie ihren Vater. «Den Eindruck, den du hinterlassen hast, und die Erinnerungen werden immer weiterleben.»

2003: Federer s. Philippoussis 7:6 (7:5), 6:2, 7:6 (7:3) Auf dem Weg in den Final gibt Roger Federer nur einen Satz ab. Im Halbfinal setzt er sich klar gegen Favorit Andy Roddick durch. Schwierige Momente erlebt der Schweizer vor den Achtelfinals gegen Feliciano Lopez, als er sich wegen eines Hexenschusses behandeln lassen muss: «Für mich ist es ein Wunder, dass ich mit diesen Schmerzen gewinnen konnte.» Gegen den ungesetzten Philippoussis gewinnt Federer klar. Er sinkt in die Knie, es fliessen Tränen. «Magisch, kaum zu fassen», sagt Federer.

Alle Triumphe von Roger Federer in Wimbledon

