Sie kann es nicht fassen: Die 16-jährige Mirra Andrejewa steht am Australian Open in der 3. Runde. Bild: keystone

16-jährige Andrejewa fegt Jabeur vom Platz – Sinner und De Minaur ohne Probleme

Sie gilt als das Supertalent im Frauentennis – und gab am Australian Open eine eindrückliche Kostprobe ihres Potenzials ab. In weniger als einer Stunde fegte die 16-jährige Russin Mirra Andrejewa (WTA 47) die Weltnummer 6 Ons Jabeur vom Platz. Gerade mal zwei Games überliess sie der dreifachen Grand-Slam-Finalistin beim 6:0, 6:2-Sieg.

Die besten Punkte von Andrejewa und Jabeur. Video: SRF

Ihren kometenhaften Aufstieg startete Andrejewa im letzten Frühling in der Schweiz mit zwei Siegen bei ITF-Turnieren. Dann erreichte sie als Qualifikantin am French Open die 3. Runde und in Wimbledon den Achtelfinal. Vor einem Jahr war sie noch die Nummer 292, nach ihrem ersten Australian Open wird sie mindestens in die Top 35 vorstossen. Mindestens, denn nach dieser Vorstellung wird sie auch in der 3. Runde gegen Landsfrau Kamila Rachimowa (WTA 90) oder die Französin Diane Parry (WTA 72) die Favoritin sein.

Mitfavorit und Lokalmatador locker in 3. Runde

Sowohl für Mitfavorit Jannik Sinner (ATP 4) als auch den Einheimischen Alex de Minaur (ATP 10) erwies sich die 2. Runde als keine grosse Hürde. Sinner gewann gegen den Niederländer Jesper de Jong (ATP 161) alle drei Sätze 6:2. Damit steht der 22-jährige Italiener in Melbourne in der 3. Runde, wo er auf den Argentinier Sebastian Baez (ATP 29) trifft.

De Minaur gab gegen Sinners Landsmann Matteo Arnaldi (ATP 41) ebenfalls nur sechs Games ab und setzte sich nach etwas mehr als zwei Stunden 6:3, 6:0, 6:3 durch. Der 24-jährige Australier bekommt es in der nächsten Runde erneut mit einem Italiener zu tun. De Minaur trifft auf Flavio Cobolli.

Ebenfalls keine Blösse gab sich der US-Amerikaner Taylor Fritz (ATP 12). Für seinen Dreisatzsieg gegen Hugo Gaston (ATP 97) brauchte er lediglich anderthalb Stunden. Beim 6:0, 6:3, 6:1-Erfolg schlug der 26-Jährige elf Asse und liess sich kein einziges Mal breaken.

Taylor Fritz' Aufschlag war gegen den Franzosen Gaston eine echte Waffe. Bild: keystone

US-Open-Siegerin nur mit kleineren Problemen

Coco Gauff (WTA 4) steht nach einem umkämpften ersten und einem klaren zweiten Satz auch in den Sechzehntelfinals. Die US-Open-Siegerin bezwang ihre US-amerikanische Landsfrau in 1:44 Stunden 7:6 (7:2), 6:2. In der nächsten Runde bekommt es die 19-Jährige in Alycia Parks (WTA 82) erneut mit einer Landsfrau zu tun. Parks setzte sich in der 2. Runde gegen die Kanadierin Leylah Fernandes 7:5, 6:4.

Coco Gauff zeigt sich auch am Australian Open in guter Form. Bild: keystone

Weitere ausgewählte Partien:

(nih/sda)