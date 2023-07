Ausgewählte Spiele:

Für Bencic sieht es wieder sehr gut aus. Bild: keystone

Bencic nach 5 Jahren wieder im Achtelfinal +++ Golubic scheitert in Wimbledon in 2. Runde

Bencic im Achtelfinal

Belinda Bencic steht erstmals seit fünf Jahren in den Achtelfinals des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon.

In der 3. Runde setzt sich die als Nummer 14 gesetzte Olympiasiegerin sehr überzeugend 6:3, 6:1 gegen die neun Positionen schlechter klassierte Polin Magda Linette durch. Nach einem ausgeglichenen Beginn, bei dem Bencic einen Ball zum 0:2 abwehren musste, setzte sie sich dank Breaks zum 2:1 und zum 6:3 ab.

Der zweite Durchgang war dann eine klare Angelegenheit. Angesichts erstmals hohen Temperaturen mit rund 28 Grad dürfte die 26-jährige Ostschweizerin besonders froh sein, den Sieg in weniger als eineinhalb Stunden ins Trockene gebracht zu haben. Zudem schien sie vor allem beim Aufschlag am rechten Arm etwas Schmerzen zu spüren, auf das Resultat wirkte sich dies jedoch nicht aus. (rbu/sda)

Golubic scheitert in 2. Runde

Die Schweizer Tennisspielerin Viktorija Golubic (WTA 139) scheidet am Grand-Slam-Turnier in Wimbledon wie im letzten Jahr in der 2. Runde aus. Die 30-jährige Zürcherin unterliegt der als Nummer 25 gesetzten Amerikanerin Madison Keys 5:7, 3:6.

Golubic kann damit ihr kleines Märchen von vor zwei Jahren nicht wiederholen, als sie unter anderem dank eines Sieges gegen Keys die Viertelfinals erreicht hatte. Diesmal gelang es ihr nicht, die Favoritin bei deren Aufschlag in Bedrängnis zu bringen.

Ein erstes Break zum 1:3 hatte die Schweizerin postwendend noch wettmachen können, danach kam sie aber nur noch einmal in die Nähe eines Aufschlagdurchbruchs und befand sich stets in der Defensive. Bei 4:5 konnte sie noch zwei Satzbälle abwehren, bei 5:6 nicht mehr.

Im zweiten Satz bot sich Golubic früh die Chance auf ein Break, die sie aber nicht nutzen konnte. So war dann das verlorene Aufschlagspiel zum 2:4 bereits eine Vorentscheidung. Nach 1:20 Stunden verwertete die US-Open-Finalistin von 2017 ihren zweiten Matchball zum Einzug in die 3. Runde. (abu/sda)