Nun doch auch im SRF: Hier siehst du Roger Federers letztes Tennis-Match im Free-TV

Am Freitagabend schlägt Roger Federer die letzten Bälle seiner Profikarriere. Sein Wunsch wurde (natürlich) erhört. Er bestreitet seinen letzten Auftritt als aktiver Tennisprofi am Freitagabend beim Laver Cup in London in einem Doppel an der Seite von Rafael Nadal. Die beiden Superstars werden gegen 22 Uhr Schweizer Zeit gegen das amerikanische Duo Jack Sock/Frances Tiafoe antreten.

Zunächst sah es danach aus, als könnten Schweizer Zuschauer das Match nur auf Eurosport live mitverfolgen. Nun hat sich das Schweizer Fernsehen die Übertragungsrechte doch noch kurzfristig gesichert. Wenn du das Spiel also im Free-TV schauen willst, hast du die Wahl. Am Freitag wird es zudem auch auf watson einen Livestream mit Liveticker geben.

Wer Federers letzte Bälle mitverfolgen will, kann dies nun doch auch auf SRF tun. Bild: keystone

Eröffnet wird der Kontinental-Wettkampf in der O2 Arena am Nachmittag mit den Partien von Casper Ruud gegen Jack Sock und Stefanos Tsitsipas gegen Diego Schwartzman. Vor dem Doppel am Abend spielt Andy Murray gegen Alex de Minaur. (leo/sda)