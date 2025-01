Wawrinka verliert gegen Sonego – knapper Sieg für Medvedev

Stan Wawrinka scheidet am Australian Open in der Startrunde aus. Der bald 40-jährige Schweizer unterliegt dem Italiener Lorenzo Sonego in dreieinviertel Stunden 4:6, 7:5, 5:7, 5:7.

Für Wawrinka ist das Turnier vorbei

Chancen, gegen den in der Weltrangliste 101 Plätze besser klassierten und zehn Jahre jüngeren Lorenzo Sonego zu gewinnen, erspielte sich Wawrinka durchaus. Im dritten Satz stand er bis zum 5:5 einem Aufschlagdurchbruch viel näher als der Italiener. Aber Wawrinka brachte bei 5:5 seinen Aufschlag nicht mehr durch.

Und im vierten Satz boten sich «Stan the Man» bei 5:4, 40:0 und Aufschlag Sonego drei Satzbälle zum Ausgleich.

Mit einem Zauberschlag gelingt Sonego das Break. Video: SRF

Stan Wawrinka schaffte es mittels einer Wildcard der Turnierveranstalter direkt ins Hauptfeld. Vor elf Jahren feierte er am Australian Open seinen ersten von drei Grand-Slam-Titeln. Womöglich spielte er diesmal zum letzten Mal in Melbourne.

Medvedev zittert sich weiter

Der Russe Daniil Medvedev, dreimaliger Finalist am Australian Open, benötigt fünf Sätze gegen den Thai Kasidit Samrej, die Nummer 416 der Welt. Das sind die Fakten des dritten Turniertags.

Medvedev lag gegen Samrej, der es mittels einer Wildcard ins Hauptfeld geschafft hat, sogar 6:2, 4:6, 3:6 hinten, ehe er die Sätze 4 und 5 noch klar gewann (6:1, 6:2). Im dritten Satz zerstörte Medvedev im Frust über einen verschlagenen Volley die Netzkamera.

Am Australian Open musste Medvedev inklusive seiner letzten drei Partien im letzten Jahr zum vierten Mal hintereinander über fünf Sätze gehen. Zwei seiner drei Finals in Melbourne - 2022 gegen Rafael Nadal und 2023 gegen Novak Djokovic - verlor Medvedev in fünf Sätzen nach 2:0-Führungen.

Monfils gewinnt knapp gegen seinen Landsmann

Gaël Monfils (ATP 41) gewinnt in der ersten Runde gegen Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 30) in fünf Sätzen. Der 38-jährige Routinier konnte die ersten zwei Sätze gegen seinen Landsmann gewinnen, doch kam nach zwei Satzverlusten im Tiebreak nochmals ins Straucheln. Im entscheidenden Satz setzte sich Monfils mit 6:4 durch und schaffte die Qualifikation für die zweite Runde.

Auch Rune muss über die volle Distanz

Die Weltnummer 13 Holger Rune gewinnt gegen Zhizhen Zhaang (ATP 49) ebenfalls erst im fünften Satz. Nach über drei Stunden konnte sich Rune gegen den Chinesen durchsetzen. In der nächsten Runde trifft Rune auf Matteo Berrettini (ITA/ATP 34).

Fritz ohne Probleme

Die Weltnummer 4 Taylor Fritz gewinnt gegen Jenson Brooksby ohne Probleme in drei Sätzen. Im gesamten Spiel musste Fritz nur fünf Games abgeben. Für Brooksby war es das erste Spiel nach fast zwei Jahren ohne Partie. Der Amerikaner wurde nach einem Dopingverstoss für 13 Monate gesperrt und war davor längere Zeit verletzt. (riz/sda)

Taylor Fritz gewinnt ohne Probleme. Bild: keystone