Für die Zuschauer liegt der Tennisplatz in Neapel in einer traumhaften Lage. Bild: keystone

Aufgequollener Boden und Rauswurf aus Hotelzimmer – Chaos beim ATP-Turnier in Neapel

Das ATP-Turnier in Neapel bietet eigentlich die perfekten äusserlichen Bedingungen für ein herrliches Tennis-Turnier. Doch für einige der Teilnehmer des 250er-Event in der italienischen Grossstadt sollte es ein böses Erwachen geben.

Durch den Wegfall der Turniere in China aufgrund der Corona-Pandemie erhielt Napoli eine einjährige Lizenz zur Austragung eines ATP-250-Tour-Turniers. In den Jahren zuvor war das Turnier in der drittgrössten Stadt Italiens Austragungsort für Challenger Turniere.

Dies dürfte es wohl auch in Zukunft wieder werden, denn der Platz auf dem Tennisgelände des Tennis-Klubs Napoli 1905 machte alles andere als Eigenwerbung.

Aufgrund von aufgequollenen Bodenbelägen und abstehenden Teppichnähten mussten die Qualifikationsspiele, welche ursprünglich für Ende letzter Woche angesetzt gewesen wären, verschoben werden. Als Ersatz wurden Beläge vom Firenze Open aus Florenz nach Napoli gebracht. Diese wurden während des Turniers dort von den Spielern gelobt.

Matteo Berrettini während eines Spiels in Neapel. Bild: www.imago-images.de

Doch in Neapel sollten sie das Problem nicht lösen können, zumindest zunächst. Denn die Partie zwischen Luca Nardi und Corentin Moutet musste beim Stand von 2:2 im ersten Satz unterbrochen werden, da der Platz zu rutschig war. Das Aufeinandertreffen der beiden konnte dann am vergangenen Mittwoch fortgesetzt werden.

Allerdings scheint nicht nur die Organisation der Spielfelder in Neapel ein Problem zu sein. Auch ausserhalb des Courts läuft nicht alles glatt. Nicola Barrientos, die Nummer 62 der ATP-Doppelweltrangliste, meldete sich am Dienstag via Twitter zu Wort. Der 35-Jährige postete ein Video, in dem zu sehen ist, dass seine Sachen einfach aus seinem Zimmer entfernt wurden, ohne ihn zu informieren.

Barrientos sei erst während seines Spiels darüber informiert worden, dass er zum zweiten Mal sein Hotel wechseln müsse. Mit seinem Post rief er die ATP dazu auf, zu verhindern, dass weitere Spieler dasselbe erleben müssen.

In jedem Fall dürften die Ereignisse rund um das Turnier in Neapel keine Werbung für einen dauerhaften Aufstieg auf die ATP-Tour gemacht haben. (mom)