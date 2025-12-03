Noe Ponti ist über 50 m Delfin erneut der Schnellste. Bild: keystone

Erfolgreiche Titelverteidigung! Noè Ponti ist erneut Europameister

Noè Ponti hat seine Medaillenjagd an den Kurzbahn-Europameisterschaften in Polen erfolgreich begonnen. Der 24-jährige Tessiner gewinnt über 50 m Delfin wie vor zwei Jahren Gold.

In seinem ersten Final im kleinen Becken von Lublin setzte sich Ponti vor dem Ungar Szebasztian Szabo und dem Franzosen Maxime Grousset durch. Gegen Letzteren hatte er in diesem Sommer an der Langbahn-WM in Singapur über die 50 m Delfin im Final verloren und sich mit Silber begnügen müssen.

Ponti schwimmt zu EM-Gold. Video: SRF

Diesmal war der Final eine klare Sache zugunsten von Ponti. Mit einer Zeit von 21,54 – 22 Hundertstel über seinem Weltrekord – distanzierte er Szabo um 35 und Grousset um 45 Hundertstel. Ohne Wenn und Aber wurde der Schweizer damit seiner Favoritenrolle gerecht.

Ponti steht an Kurzbahn-Europameisterschaften nun bei viermal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Die Ausbeute wird in den kommenden Tagen mit grosser Wahrscheinlichkeit noch eindrücklicher. Geht es nach Plan, steht für ihn am Donnerstag der Final über 100 m Lagen an, bevor am Freitag und Sonntag die Medaillen über 100 m- und 200-m-Delfin verteilt werden. (nih/sda)