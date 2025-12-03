Ab 20.40 Uhr überträgt SRF die Partie zwischen dem FCRJ und dem FCSG.

Im Cup scheitert der FCSG gerne mal an Unterklassigen – heute muss er nach Rappi

Mehr «Sport»

Cup Tree provided by Sofascore

Am Mittwoch kommt es im Schweizer Cup zu den nächsten drei Achtelfinals. Dabei fordert Zug 94, der letzte im Wettbewerb verbliebene Erstligist, in seinem ersten Cup-Achtelfinal seit 35 Jahren den FC Luzern.

In den anderen beiden Duellen vom Mittwoch spielen Challenge-League-Klubs gegen Super-Ligisten: Rapperswil-Jona fordert den FC St. Gallen, und Yverdon will Lausanne-Sport ein Bein stellen. (nih/sda)