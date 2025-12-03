bedeckt
Schweizer Cup live: FC Rapperswil-Jona – FC St. Gallen in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Ab 20.40 Uhr überträgt SRF die Partie zwischen dem FCRJ und dem FCSG.

Im Cup scheitert der FCSG gerne mal an Unterklassigen – heute muss er nach Rappi

03.12.2025, 18:45
GC bringt Sieg in Cham über die Zeit – Winti scheitert an Lausanne-Ouchy
Am Mittwoch kommt es im Schweizer Cup zu den nächsten drei Achtelfinals. Dabei fordert Zug 94, der letzte im Wettbewerb verbliebene Erstligist, in seinem ersten Cup-Achtelfinal seit 35 Jahren den FC Luzern.

In den anderen beiden Duellen vom Mittwoch spielen Challenge-League-Klubs gegen Super-Ligisten: Rapperswil-Jona fordert den FC St. Gallen, und Yverdon will Lausanne-Sport ein Bein stellen. (nih/sda)

Mit diesen Trikots läuft die Nati an der WM 2026 auf – und das ist ihre Besonderheit
Alle Schweizer Cupsieger seit 1990
Alle Schweizer Cupsieger seit 1990

2025: FC Basel – FC Biel 4:1
