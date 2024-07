Der dritte Triumph an der Tour de France ist Tadej Pogacar eigentlich nicht mehr zu nehmen. Bild: keystone

Pogacar lässt Vingegaard vor Ziel stehen und kann 3. Tour-Triumph eigentlich schon feiern

Mehr «Sport»

Lange fuhren Richard Carapaz und Enric Mas an der Spitze, rund zweieinhalb Kilometer vor Schluss stellten Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar den Ecuadorianer und den Spanier jedoch am Schlussanstieg in Richtung Col de la Couilolle.

Die letzten beiden Kilometer fuhren die beiden Ersten in der Gesamtwertung dann gemeinsam, bevor Pogacar den Dänen kurz vor dem Ziel dann abhängte und so seinen fünften Etappensieg an der diesjährigen Tour de France feierte. Damit baute er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf Vingegaard gar um weitere sieben Sekunden aus und kann den 3. Triumph an der Frankreich-Rundfahrt nach 2020 und 2021 eigentlich schon feiern.

Am Sonntag steht lediglich noch ein Einzelzeitfahren über 33 km auf hügeligem Parcours von Monaco bis Nizza an. Die 5:14 Minuten Rückstand kann Vingegaard, Sieger der Tour de France in den letzten beiden Jahre, da im Normalfall nicht mehr aufholen. (nih)