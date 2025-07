Tobias Halland Johannessen musste im Zielbereich behandelt werden. Bild: keystone

Am Mont Ventoux kollabiert – und doch will er die Tour de France weiterfahren

Im Anschluss an die 16. Etappe der Tour de France musste ein Fahrer von Sanitätern medizinisch versorgt werden. Der Grund: Er war im Ziel zusammengebrochen.

Dramatischer Moment bei der 16. Etappe der Tour de France: Direkt nach der Ankunft am legendären Mont Ventoux brach Tobias Halland Johannessen zusammen. Der Norweger, aktuell Achter der Gesamtwertung, wurde daraufhin von Sanitätern versorgt. Bilder zeigten, wie Johannessen am Boden liegend betreut und später von einem Rettungswagen abtransportiert wurde.

Sein Team Uno-X Mobility informierte kurz darauf über Instagram: Der Fahrer habe während des Schlussanstiegs Schmerzen im rechten Oberbauch verspürt. Nach der Zielankunft sei er sofort von Ärzten untersucht und mit Sauerstoff versorgt worden. «Es geht ihm schon viel besser, aber er wird für weitere Untersuchungen ins örtliche Krankenhaus gehen», hiess es weiter.

Johannessen will an 17. Etappe teilnehmen

Später am Abend folgte weitere Entwarnung. Laut dem norwegischen Sender TV2 habe Johannessen angekündigt, am Mittwoch bei der 17. Etappe wieder antreten zu wollen. Zuvor hatte sein Zwillingsbruder Anders Halland Johannessen, der ebenfalls für Uno-X Mobility im Rennen ist, dem Sender gesagt, dass es seinem Bruder bereits besser gehe.

Wie einige andere Tour-Profis konnte Tobias Halland Johannessen am Dienstag bei der Tempoverschärfung von Jonas Vingegaard nicht folgen, verlor den Anschluss an die Spitzenfahrer. Am Ende überquerte der er mit einem Rückstand von 5:11 Minuten auf Etappensieger Valentin Paret-Peintre die Ziellinie – Platz 28. In der Gesamtwertung liegt er nun 17:01 Minuten hinter dem führenden Tadej Pogačar.

Vingegaard stürzt wegen Kameramann

Nach der 16. Etappe der Tour de France ist Mitfavorit Jonas Vingegaard im Ziel gestürzt. Er kollidierte mit einem Kameramann. «Irgendein Fotograf ist gerade einfach vor mich gelaufen, direkt hinter der Ziellinie. Ich weiss nicht, was er da gemacht hat. Ich bin gestürzt», polterte Vingegaard nach dem leichten Unfall. «Ich denke, Personen im Zielbereich sollten ihre Augen ein bisschen mehr aufmachen.»

Die Kameras haben den Sturz des Dänen nicht aufgezeichnet. Verletzt hat sich Vingegaard wohl nicht.