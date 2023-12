Bittere Enttäuschung: Unihockey-Nati verliert WM-Bronzespiel und geht in Singapur leer aus

Zwar fand die Schweiz nach der tschechischen Wende vom 0:2 zum 3:2 eine Antwort: Celine Stettler glich in der 47. Minute im Powerplay aus. Doch keine drei Minuten später brachte Denisa Ratajova, die Zuger Topskorerin der Prime League, Tschechien wieder in Führung, und die 21-jährige Vanessa Keprtova erhöhte in der Schlussphase auf 5:3. Ohne Goalie kam die Schweiz durch den 11. WM-Treffer von Gerig nochmals bis auf ein Tor heran. Die letzte Chance auf den Ausgleich vergab Rüttimann drei Sekunden vor Schluss. (abu/sda)

Erst zum vierten Mal und erstmals seit 2011 kehren die Schweizer Unihockeyanerinnen ohne Edelmetall von einer WM zurück. Am Ort des grössten Triumphes, des bislang einzigen WM-Titels 2005, mussten sie sich einen Tag nach der Halbfinal-Niederlage gegen Schweden auch den Tschechinnen geschlagen geben. An den letzten fünf Weltmeisterschaften hatten sich die Schweizerinnen mit Siegen gegen die Osteuropäerinnen jeweils eine Medaille gesichert.

Die Schweizerinnen bleiben an der Unihockey-Weltmeisterschaft in Singapur ohne Medaille. Das Team von Trainer Oscar Lundin verliert das Spiel um Bronze gegen Tschechien mit 4:5.

Plötzlich winkt die Champions League – deshalb ist Aston Villa so erfolgreich

Selten wurde ein Team von Pep Guardiola so dominiert wie Manchester City bei der 0:1-Niederlage gegen Aston Villa. Völlig überraschend war der Erfolg des Klubs aus Birmingham jedoch nicht – denn die «Villans» gehören in diesem Jahr zu den besten Teams der Premier League.

Es ist schwierig, diesen Auftritt von Aston Villa in Worte zu fassen. Noch nie wurde Manchester City unter Pep Guardiola so an die Wand gespielt. Nur zwei Schüsse gaben die favorisierten Gäste am Mittwochabend im Villa Park in Birmingham ab – innert zehn Sekunden nach rund zehn Minuten. Zuvor hatte ein Team von Pep Guardiola in einem Ligaspiel gemäss «Opta» noch nie weniger als vier Schüsse verzeichnet. Demgegenüber standen 22 Schüsse der Gastgeber.