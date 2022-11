Nach dem Bronzespiel bleiben nur enttäuschte Schweizer Gesichter. Bild: keystone

«Es tut weh» – die Schweizer Unihockey-Nati geht an der Heim-WM leer aus

Die Schweiz bleibt an der Heim-WM in Zürich und Winterthur ohne Medaille. Im Bronzespiel verliert die Nati gegen Finnland 3:5.

Bis in die 15. Minute präsentierte sich das Geschehen ausgeglichen. Zwar war Finnland durch ein Penaltytor in Führung gegangen, die Schweizer hatten jedoch insgesamt mehr Spielanteile. Dann folgte jedoch der finnische Doppelpack in der 15. und 16. Minute, bei dem die Schweizer Defensive zweimal zu langsam agierte.

Ihr war es jedoch nicht anzulasten, dass die Schweiz mit einem 0:3 in die erste Pause ging. Tatsächlich verzeichneten die Schweizer mehr Abschlüsse als die Finnen, die Offensive zeigte sich aber insgesamt zu ineffizient.

«Der Start war nicht gut. Wir haben eine Antwort gezeigt, waren den Fans diese Antwort schuldig. Dass es am Ende nicht reicht, ist natürlich bitter. Wir sind unzufrieden. Es ist einfach schade, die Chancen waren da, wir haben daran geglaubt, dass wir es noch drehen können.» Noel Seiler

Bezeichnenderweise war es mit Jan Bürki ein Verteidiger, der kurz vor Spielhälfte für den ersten Torerfolg des Gastgebers sorgte. Sein 1:4 brachte die Hoffnung zurück und liess die Schweizer wieder etwas mutiger aufspielen. Spätestens nach dem Powerplaytreffer durch Patrick Mendelin, sein bereits fünftes Turniertor, war die neuentfachte Begeisterung in der mit 11'254 Zuschauern erneut ausverkauften Arena in Zürich deutlich spür- und hörbar.

Bürki und Mendelin bringen die Schweizer Hoffnung zurück Video: SRF

Tatsächlich gelang Jan Zaugg nach einer Druckphase in der 51. Minute der Anschlusstreffer zum 3:4. Die Schlussoffensive wurde jedoch nicht belohnt. Der letzte Treffer der Finnen fiel ins verlassene Tor. In der Gruppenphase hatten die Schweizer die Finnen noch mit 7:5 bezwungen.

«Ich hätte den Jungs viel mehr gegönnt. Wir waren eigentlich gut heute. Wir haben ein starke Comeback gezeigt. Es tut weh, weil ich ihnen mehr gegönnt hätte. Die Fans waren die ganze Zeit unglaublich gut. Ich bin emotional, ich war schon emotional, als ich den Jungs gesagt habe, dass ich aufhören werde.» David Jansson, Nationaltrainer

Damit haben es die Schweizer verpasst, das letzte Spiel von Trainer David Jansson mit einem Erfolg zu krönen. Er hat die Nationalmannschaft über acht Jahre betreut. Es ist ausserdem das zweite Mal in Folge, dass die Schweiz an einer Weltmeisterschaft ohne Medaille geblieben ist. Das hat es seit der erstmaligen WM-Durchführung (1996) noch nie gegeben.

Schweiz - Finnland 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)

Zürich. - 11'254 Zuschauer (ausverkauft). - SR Soderman/Boström (SWE).

Tore: 6. Kainulainen (Penalty) 0:1. 15. Leikkanen (Kainulainen) 0:2. 16. Kailiala (Heikkila) 0:3. 21. Salo (Johansson) 0:4. 29. Bürki (Maurer) 1:4. 37. Mendelin (Seiler/Powerplaytor) 2:4. 51. Zaugg (Känzig) 3:4. 60. Johansson (ins leere Tor) 3:5.

Strafen: je 1mal 2 Minuten.

Schweiz: Eder; Bürki, Conrad; Graf, Camenisch; Bischofberger, Heller; Mock; Maurer, Schiess, Mendelin; Riedi, Zaugg, Seiler; Rüegger, Meier, Laely; Känzig, Braillard.

Finnland: Falden; Lehkosuo, Lamminen; Stenfors, Tykkylainen; Akola, Leikkanen; Lindfors, Niemela; Johansson, Salo, Salin; Kailiala, Sikkinen, Heikkila; Lastikka, Kainulainen, Kotilainen.

Bemerkungen: Schweiz ohne Reich (Ersatztorhüter) und Pascal Meier (krank). (abu/sda)