Murray am US Open chancenlos + Sabalenka souverän + Isner sagt mit 48 Assen «Goodbye»

In den 16 Jahren auf der ATP-Tour schlug der gefürchtete Aufschläger weit über 14'000 Asse. Seinen bedeutendsten von 16 Turniersiegen feierte er 2018 beim ATP-1000-Turnier in Miami.

John Isner schlug in der 2. Runde des US Open seine letzten Asse auf der Tour. Der 38-jährige Amerikaner, der seinen Rücktritt schon vor dem Turnier angekündigt hatte, verlor gegen Landsmann Michael Mmoh nach Zweisatz-Führung und einem vergebenem Matchball im Tiebreak des fünften Satzes. Dem 2,08 m grossen früheren Top-10-Spieler gelangen gegen Mmoh nochmals 48 Asse.

Für Dimitrov geht es in der 3. Runde gegen den Deutschen Alexander Zverev, der sich in vier Sätzen gegen seinen Landsmann Daniel Altmaier durchgesetzt hat.

Nach seinem souveränen Erstrundensieg gegen Corentin Moutet muss sich Andy Murray am US Open in der 2. Runde deutlich geschlagen geben. Gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 19) gelingen dem Schotten insgesamt nur acht Games, nach 2:48 Stunden unterliegt die Weltnummer 37 3:6, 4:6, 1:6. Damit wartet der 36-Jährige weiterhin darauf, erstmals seit Wimbledon 2017 einen Grand-Slam-Achtelfinal zu erreichen.

Für Andy Murray ist gegen einen weiteren Altmeister Endstation in New York, ebenso für Lokalmatador John Isner. Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka zeigt sich auf Hartplatz hingegen weiter souverän.

