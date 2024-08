Die besten Bilder des US Open 2024 1 / 37 Die besten Bilder des US Open 2024 Beim Match von Jannik Sinner schaut auch die ganz grosse Tennis-Prominenz zu. quelle: keystone / cj gunther

Sinner siegt problemlos +++ Alcaraz-Bezwinger van de Zandschulp ausgeschieden

Mehr «Sport»

Jannik Sinner mühelos

Die Unruhen im Vorfeld des Turniers aufgrund der öffentlich gemachten positiven Dopingtests im März scheinen Jannik Sinner mittlerweile nicht mehr zu beschäftigen. Nachdem er den ersten Satz am diesjährigen US Open noch deutlich verloren hatte, ist Sinner nun seit neun Sätzen unbezwungen. Der 23-jährige Italiener setzte sich in der 3. Runde in weniger als zwei Stunden 6:1, 6:4, 6:2 gegen Christopher O'Connell (ATP 87) durch. In der nächsten Runde trifft die Weltnummer 1 auf Tommy Paul (ATP 14) oder Gabriel Diallo (ATP 143).

Alcaraz-Bezwinger van de Zandschulp out

Nach seinem sensationellen Sieg über Titelverteidiger Carlos Alcaraz (ATP 3) musste der Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 74) in der 3. Runde die Segel streichen. Der 28-Jährige unterlag Jack Draper klar in drei Sätzen 3:6, 4:6, 2:6. Der 22-jährige Brite bekommt es im Achtelfinal mit Tomas Machac (ATP 39) zu tun.

Das lief am Freitag: Novak Djokovic verliert in dritter Runde des US Open +++ Gauff und Sabalenka drehen Spiele

Pegula und Paolini souverän

Im Gegensatz zu den Männern sind die Topspielerinnen mit Ausnahme von Jelena Rybakina, die verletzt Forfait geben musste, alle noch vertreten. Mit Jasmine Paolini und Jessica Pegula stehen die Weltnummern 5 und 6 souverän in den Achtelfinals. Die Italienerin Paolini setzte sich in 1:36 Stunden gegen die Kasachin Julija Putinzewa (WTA 32) 6:3, 6:4 durch. Für die 28-jährige French-Open- und Wimbledon-Finalistin geht es nun gegen Karolina Muchova (WTA 52) weiter.

Pegula gewann in ihrem Heimatland in 1:12 Stunden 6:3, 6:3 gegen Jessica Bouzas Maneiro (WTA 74). Als Nächstes trifft die 30-Jährige auf die unter neutraler Flagge startende Russin Diana Schneider (WTA 18). (nih)

Die wichtigsten Spiele

Frauen

Männer