Der Super Bowl zwischen Kansas City und San Francisco findet im Spielerparadies Las Vegas statt. Bild: keystone

Münzwurf, Gatorade-Farbe und Taylor Swift – das sind die verrücktesten Super-Bowl-Wetten

Sportwetten sind in den USA auf dem Vormarsch. Wenig verwunderlich, dass die Buchmacher beim Event des Jahres die verrücktesten Wetten anbieten.

Jahr für Jahr ist der Super Bowl, das Endspiel der American-Football-Liga NFL, ein Spiel der Superlative. Mehrere Millionen Liter Bier werden in den USA an diesem Tag getrunken, über eine Milliarde Chicken Wings gegessen und mehrere Millionen Kilo an Snacks wie Chips und Popcorn vertilgt. Und seit einigen Jahren steigen auch die Einsätze bei den Wettanbietern immer weiter an.

Weil das Glücksspiel in immer mehr Bundesstaaten legalisiert wird, wird in diesem Jahr beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers ein neuer Rekord erwartet. Trifft diese Erwartung ein, würden 67,8 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner gemäss einer Umfrage insgesamt rund 23,1 Milliarden Dollar (rund 20,2 Milliarden Franken) einsetzen.

Bei den vielen Möglichkeiten, ihr Wettguthaben zu brauchen, scheint dies nicht unmöglich – zumal das NFL-Endspiel im Spielerparadies Las Vegas stattfindet. Hier eine Auswahl der verrücktesten Wetten:

Macht Kelce Swift einen Antrag?

Seit Monaten hält die Beziehung zwischen Chiefs-Tight-End Travis Kelce und Pop-Superstar Taylor Swift die US-Sport- und Musik-Welt in Atem. In den USA kann man nun darauf wetten, ob der 34-Jährige seiner gleichaltrigen Freundin nach einigen Monaten Beziehung in Las Vegas noch auf dem Feld einen Antrag macht.

Nach dem Halbfinal-Sieg feierten sie gemeinsam: Travis Kelce und Taylor Swift. Bild: keystone

Auswahlmöglichkeiten

Ja

Nein

Wie geht der Münzwurf aus?

In der TV-Serie «How I Met Your Mother» fragte Barney Stinson einst entgeistert: «Wie kann man denn beim Münzwurf falschliegen?!» Er hatte diese wie auch alle anderen Wetten zum Super Bowl verloren. Vielleicht hätten Ted, Marshall oder sein Buchmacher ihm vorher sagen sollen, dass die Möglichkeit doch immerhin bei 50 Prozent liegt.

Auswahlmöglichkeiten

Kopf

Zahl

Mit welchem Gatorade wird der Sieger-Coach überschüttet?

Einer der Klassiker unter den Super-Bowl-Wetten. Nachdem das Spiel vorbei ist, kann man hier immer noch auf einen Gewinn wetten. Statt Bierduschen gibt es in Amerika nämlich Gatorade-Duschen, da die grossen Kübel des isotonischen Getränks ohnehin am Seitenrand stehen. Es lohnt sich also, schon bei den vorherigen Spielen darauf zu achten, welche Sorte Gatorade die beiden Teams am liebsten haben.

Beim Sieg der Chiefs in der Vorsaison wurde Coach Andy Reid mit Gatorade überschüttet. Bild: www.imago-images.de

Auswahlmöglichkeiten

Violett

Blau

Gelb/Grün

Orange

Rot/Pink

Durchsichtig/Wasser

Keine Gatorade-Dusche

Weint jemand bei der Hymne?

Im letzten Jahr hatte Nick Sirianni, Cheftrainer von Philadelphia, schon bei der Hymne Tränen in den Augen. Es war der erste Super Bowl des damals 41-Jährigen, der mit seinem Team später unterlag. Ob Chiefs-Trainer Andy Reid oder 49ers-Coach Kyle Shanahan in Las Vegas ebenfalls schon vor Spielbeginn weinen?

Auswahlmöglichkeiten

Ja

Nein

Wie lange geht die Hymne?

Die Hymne scheint ein gefundenes Fressen für die Wettanbieter zu sein. So kann man auch darauf bieten, wie lange Reba McEntire benötigt, um die Hymne zu singen.

Auswahlmöglichkeiten

Höchstens 1:30 Minuten

Mindestens 1:31 Minuten

Und ob die 68-jährige Country-Sängerin ein Wort vergisst.

Auswahlmöglichkeiten

Ja

Nein

Sie wird die Hymne singen: Reba McEntire. Bild: keystone

Wie oft wird Taylor Swift erwähnt?

Ein möglicher Heiratsantrag von ihrem Freund Travis Kelce ist nicht die einzige Wette betreffend Taylor Swift. Auch dazu, wie häufig die Kommentatoren die Sängerin erwähnen, bieten die Buchmacher Wetten an.

Auswahlmöglichkeiten

Höchstens 4 Mal

Mindestens 5 Mal

Trifft einer der Kicker den Pfosten oder die Querlatte?

Es ist ein Ereignis, das zwar selten wirklich eintrifft, aber jederzeit passieren könnte. Zumindest hätte man bei jedem Field-Goal- oder Extrapunkt-Versuch etwas zum Mitfiebern. Chiefs-Kicker Harrison Butker traf im letzten Jahr im Endspiel tatsächlich den Pfosten, auch seinem Gegenüber Jake Moody könnte ein solches Missgeschick unterlaufen.

Auswahlmöglichkeiten

Ja

Nein

Wie viel Bier wird im Stadion konsumiert?

Als Austragungsstätte dient das 2020 eröffnete Stadion der Las Vegas Raiders. Neben vielen Stars werden vor allem Fans der beiden Finalisten vor Ort sein. Und deren Durst sowie Hunger während der vielen Stunden im Stadion soll natürlich gestillt sein. Aber wie viel Bier trinken die rund 65'000 Besucherinnen und Besucher?

Auswahlmöglichkeiten

Höchstens 120'000 Bier

Mindestens 120'001 Bier

Und wie viele Hot Dogs werden verkauft?

Auswahlmöglichkeiten

Höchstens 17'000

Mindestens 17'001

Gibt es einen Stromausfall?

Vor elf Jahren fiel beim Super Bowl in New Orleans der Strom aus und musste die Partie zwischen dem späteren Sieger Baltimore und San Francisco für 36 Minuten unterbrochen werden. Dass dies in Las Vegas erneut geschieht, scheint unwahrscheinlich, aber vielleicht möchten einige trotzdem ihr Glück versuchen.

Auswahlmöglichkeiten