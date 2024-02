Chiefs vs 49ers: Woher haben die NFL-Teams eigentlich ihre Spitznamen?

Und woher stammt der Name des Super-Bowl-Gegners aus San Francisco? Das findest du gleich bei der ersten Frage in unserem Quiz heraus. Viel Glück!

Die Chiefs erhielten ihren Namen 1963 nach einem Umzug, ursprünglich war das Team die Dallas Texans. Zunächst war geplant, dass die Mannschaft auch in Kansas City als Texans aufläuft. «Die Lakers blieben auch die Lakers, als sie von Minneapolis nach Los Angeles umzogen», begründete Teambesitzer Lamar Hunt. Er sah dann ein, dass dies «keine besonders schlaue Entscheidung» wäre. Der Name «Chiefs» («Häuptlinge») setzte sich anschliessend bei einem Wettbewerb durch, mittels dem ein neuer Name gesucht wurde.

Uferweg-Gegner wohnt am See, ist Naturschutz-Präsident – und seine Familie verbaut den See

Keine Ski-Nation kämpft um so viele Kristallkugeln wie die Schweiz

In einem Weltcup-Winter ohne Grossanlass sind die Kristallkugeln noch wichtiger. Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami können ganz gross abräumen.

Mit dem Start in den Februar wurde auch der Endspurt in der Ski-Saison so richtig lanciert. Die Schweiz ist nicht nur auf bestem Weg, den Titel in der Nationenwertung zu verteidigen, sondern kämpft dank der Ausnahmekönner Lara Gut-Behrami und Marco Odermatt auch um acht Kristallkugeln. Eine Übersicht.