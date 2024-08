Eine der grössten Legenden in seinem Sport: George H., genannt «Babe», Ruth. Bild: www.imago-images.de

Über 20 Millionen Franken – das ist der teuerste Sportgegenstand, der je versteigert wurde

Ein Trikot der amerikanischen Baseball-Legende Babe Ruth brach am Sonntag den Rekord für den teuersten je versteigerten Sportartikel. Das Trikot der Yankees fand für satte 24,1 Millionen Dollar (rund 20,4 Millionen Franken) einen neuen Besitzer.

Mehr «Sport»

Die Online-Auktion, die vom Auktionshaus «Heritage Auctions» organisiert wurde, dauerte mehrere Wochen. Seit Ende Juli stand fest, dass die Kluft des «Bambino», so einer der Spitznamen von Babe Ruth, den Rekord für sich beanspruchen würde. Sie verdrängte eine Baseballkarte mit einem anderen Yankee-Spieler, Mickey Mantle, die im August 2022 bei einer Auktion für 12,6 Millionen Dollar verkauft wurde.

Die höchste Marke für Ausrüstungsgegenstände, die bei einem oder mehreren Spielen getragen wurden, war im September 2022 das Trikot, das Michael Jordan 1998 im ersten Spiel des Finales der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA trug. Es war bei einer Auktion des Auktionshauses Sotheby's für 10,1 Millionen US-Dollar verkauft worden.

Das Trikot wurde für über 24 Millionen Dollar versteigert. Bild: keystone

Ein Zeichen für die wachsende Bedeutung dieses Marktes ist, dass vor 2022 noch kein Sportsammlerstück die symbolische Grenze von zehn Millionen Dollar überschritten hatte. Das am Sonntag verkaufte Trikot wurde von Babe Ruth (1895-1948) in einem denkwürdigen Spiel gegen die Chicago Cubs im Finale der World Series im Jahr 1932 getragen.

Der Legende nach zeigte der Spieler in die Richtung, in die er den Ball schlagen wollte, bevor ihm ein Home-Run gelang. Bevor er also den Ball über die Spielfeldbegrenzung hinaus an die vorhergesagte Stelle beförderte. Die Yankees sollten das Spiel und das Finale in vier Innings (4:0) gewinnen. Darüber, ob Ruth die Richtung seines Schlags tatsächlich angesagt hat, herrscht Uneinigkeit.

Der legendäre Schlag im Video. Video: YouTube/Yankees32RETRO

Jahre nach seinem Rücktritt vom Sport hatte Babe Ruth das Trikot einem Golfpartner geschenkt. Danach war es bereits dreimal weiterverkauft worden, zuletzt im Jahr 2005 für nur 940.000 US-Dollar. (nih/mbr/ats)