meist klar-1°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Mbappé und PSG fordern dreistellige Millionenbeträge voneinander

epa12531448 French lawyer for Kylian Mbappe, Delphine Verheyden (2-L), arrives to the Labour court in Paris, France, 17 November 2025. Soccer player Kylian Mbappe is in dispute with his former club PS ...
Kylian Mbappés Anwältin erscheint in Paris vor dem Arbeitsgericht.Bild: keystone

Mbappé und PSG fordern dreistellige Millionenbeträge voneinander

Im Streit zwischen Kylian Mbappé und Paris Saint-Germain fordern der französische Fussballstar und sein ehemaliger Klub Medienberichten zufolge jeweils mehr als 200 Millionen Euro voneinander.
18.11.2025, 06:3218.11.2025, 06:32

Die Forderungen trugen die Parteien demnach bei einer Anhörung vor dem Arbeitsgericht in Paris vor. Dieses wird laut dem französischen Sender BFMTV am 16. Dezember entscheiden.

PSG verlangt den Berichten zufolge vor dem Arbeitsgericht in Paris eine Entschädigung für einen geplatzten Transfer. Vor Gericht machten die Anwälte des Vereins demnach öffentlich, dass es ein Angebot über 300 Millionen Euro des saudi-arabischen Klubs Al-Hilal gegeben haben soll, das Mbappé 2023 ablehnte.

FILE -PSG striker Kylian Mbappe shows his jersey with PSG president Nasser Al-Khelaifi during a press conference,May 23, 2022 at the Paris des Princes stadium in Paris. (AP Photo/Michel Spingler, File ...
PSG will eine Entschädigung von Mbappé, weil er nicht nach Saudi-Arabien wechselte.Bild: keystone

Der Klub will laut französischen Medien einen dreistelligen Millionenbetrag dafür sehen, im Verlauf der Anhörung war von 440 Millionen Euro die Rede. Wie die Zeitung «Le Parisien» berichtete, argumentierte der Verein, dass der Spieler gelogen habe, indem er versprochen habe, nicht ablösefrei zu wechseln. Der 26-Jährige war im Sommer 2024 nach sieben Jahren im PSG-Dress ablösefrei zu Real Madrid gewechselt.

Mbappé wiederum warf seinem Ex-Klub vor dem Arbeitsgericht den Berichten nach unter anderem vor, dass sein befristeter Vertrag nicht in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt wurde. Ausserdem sei er zum Ende seiner Pariser Zeit Schikanen ausgesetzt gewesen. Eine Anzeige wegen Mobbing hatte der französische Nationalspieler im Juli einem Medienbericht zufolge zurückgezogen. Die Pariser Staatsanwaltschaft hatte deswegen Ermittlungen eingeleitet.

Diese Schuhe «verändern dein Bewusstsein» – und Englands Fussballer schwören darauf

Auch Mbappé, der laut «Le Parisien» nicht an dem Gerichtstermin teilnahm, verlangt einen hohen Millionenbetrag. Bei der Anhörung soll von Beträgen zwischen 240 Millionen und 263 Millionen Euro die Rede gewesen sein. Dazu gehören rund 55 Millionen Euro an offenen Gehaltszahlungen und Prämien, die Mbappé bereits zuvor gefordert hatte. PSG beruft sich auf eine mündliche Vereinbarung, weshalb die Klub-Verantwortlichen meinen, die Summe nicht zahlen zu müssen. (sda/dpa)

Mehr Fussball-Geschichten:
So schwierig ist Italiens Weg, um es endlich wieder einmal an eine WM zu schaffen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kylian Mbappé: Meilensteine einer Karriere
1 / 35
Kylian Mbappé: Meilensteine einer Karriere
Der Junge aus Bondy: Aus der Pariser Banlieue hat es Kylian Mbappé zu einem der besten Fussballer der Gegenwart gebracht. Seine Laufbahn in Bildern. (Stand: März 2024)
quelle: imago / panoramic / panoramic
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Irland qualifiziert sich in allerletzter Minute für die WM – die Fans rasten aus
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
3
Donald Trump und Bill Clinton: Die Oralverkehr-Gerüchte erklärt – Epstein-Files
4
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
5
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
Meistkommentiert
1
Merz und von der Leyen fordern russische Milliarden für die Ukraine
2
UBS-Präsident Kelleher spricht mit US-Vertreter über möglichen Umzug in die USA
3
Die Juso-Initiative hilft dem Klima nicht
4
«Würdest du Ja sagen, wenn du alle Freiheiten haben könntest?»
5
US-Fleisch ist Teil des neuen Zoll-Deals – doch Schweizer Supermärkte wollen dieses nicht
Meistgeteilt
1
Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
2
Norwegen fertigt Italien ab und fährt an die WM – Azzurri müssen in die Playoffs
3
Vergé-Déprés souverän im 1/16-Final +++ Hug und Schär triumphieren in Japan
4
Wenn Supreme Court Nein zu Trumps Zöllen sagt: Das wären die Folgen für den Schweizer Deal
5
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
Irland qualifiziert sich in allerletzter Minute für die WM-Playoffs – die Fans rasten aus
Dem irischen Fussball-Nationalteam ist ein Coup gelungen. Mit einem Last-Minute-Triumph gegen Ungarn qualifizierten die Iren sich für die WM-Playoffs. Troy Parrott schoss gleich drei Tore – und die Fans rasteten aus.
«Er wird niemals mehr für ein Pint bezahlen müssen» – so lautet der Tenor wenn über die Leistung des 23-jährigen Troy Parrott diese Woche gesprochen wird.
Zur Story