Revanche gegen Patriots: Die Seattle Seahawks gewinnen den Super Bowl

Mit 29:13 schlagen die Seattle Seahawks die New England Patriots und krönen sich zum NFL-Champion der Saison 2025/2026. Die Seahawks nehmen damit Revanche für die Niederlage vor elf Jahren.

Die Seahawks gewinnen somit zum zweiten Mal nach 2013 den Super Bowl. Wie damals prägte die Defensive die Partie auch im Jahr 2026. Seattle führte zu Beginn des letzten Viertels 12:0, ehe beiden Teams noch je zwei Touchdowns gelangen.

(sda/con)