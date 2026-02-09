bedeckt
DE | FR
burger
Sport
USA

Die Seattle Seahawks gewinnen den Super Bowl 2026 gegen die Patriots

Revanche gegen Patriots: Die Seattle Seahawks gewinnen den Super Bowl

Mit 29:13 schlagen die Seattle Seahawks die New England Patriots und krönen sich zum NFL-Champion der Saison 2025/2026. Die Seahawks nehmen damit Revanche für die Niederlage vor elf Jahren.
09.02.2026, 04:2309.02.2026, 04:41

Die Seahawks gewinnen somit zum zweiten Mal nach 2013 den Super Bowl. Wie damals prägte die Defensive die Partie auch im Jahr 2026. Seattle führte zu Beginn des letzten Viertels 12:0, ehe beiden Teams noch je zwei Touchdowns gelangen.

+++ Update folgt +++

(sda/con)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Das wird heute bei Olympia wichtig: Gute Chancen für Schweizer Medaillen
Am Montag stehen bei den Olympischen Spielen fünf Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Die Schweizer Delegation in Mailand-Cortina darf voller Zuversicht in die Woche starten.
An der Ski-WM 2025 gewannen die Schweizer Männer in der Team-Kombination Gold, Silber und Bronze. Nun steht die Disziplin erstmals bei den Olympischen Spielen auf dem Programm – und natürlich zählen die Schweizer zu den Favoriten, allen voran das Duo Marco Odermatt und Loïc Meillard. Um 10.30 Uhr steht die Abfahrt auf dem Programm, ab 14.00 Uhr fällt im Slalom-Durchgang die Entscheidung.
Zur Story