Die Spieler der Nati jubeln nach dem Sieg gegen Portugal mit den Fans. Bild: keystone

Omlin Weltklasse, Embolo ein Fremdkörper – welche Noten gibst du den Nati-Spielern?

Christian Brägger, adrian bürgler

Der Schweizer Fussball-Nati ist am Sonntag der erste Sieg in diesem Jahr geglückt. Das Team von Murat Yakin bezwang Portugal in Genf mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Haris Seferovic bereits in der ersten Spielminute.

Damit gelang der Nati die bisher beste Leistung in der laufenden Nations-League-Kampagne. Auch dank Trainer Yakin: Der Nati-Coach nahm im Vergleich zum Spanien-Spiel vier Wechsel in der Startformation vor und setzte unter anderem neu auf Jonas Omlin im Tor und Haris Seferovic im Sturm – zwei Wechsel, welche mit starken Leistungen gerechtfertigt wurden. Dafür werden sie auch in unserer Einzelkritik gewürdigt – hier kommen die Noten für die Nati-Spieler.

Die Nati-Noten nach dem 1:0 gegen Portugal 1 / 16 Die Nati-Noten nach dem 1:0 gegen Portugal quelle: keystone / michael buholzer

Jetzt bist du gefragt!

Du hast unsere Noten bereits gesehen. Aber bist du einverstanden? Welche Noten gibst du den Nati-Akteuren nach dem Sieg gegen Portugal? Lass es und mit den untenstehenden Schiebereglern wissen.

Die Einsätze von Leonidas Stergiou und Michel Aebischer waren zu kurz für eine Bewertung.