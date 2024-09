Xhaka verliert die Nerven, Elvedi fliegt – bewerte die Nati-Spieler (und den Schiri)

Für die Nationalmannschaft geht es am Sonntag in der Nations League weiter. Dann wartet Europameister Spanien auf Yakins Truppe.

Gregor Kobel – Note 5 Darauf hat er so lange gewartet: Spiel 1 als offizielle Nummer 1 der Schweizer Nationalmannschaft. Ein erstes Mal auszeichnen kann er sich in der 14. Minute, als er nach einer Ecke den Ball problemlos aus der Luft fischt. Eine grosse Bewährungsprobe folgt in der 37. Minute: nachdem die ganze Abwehr ausgespielt ist, reagiert er hervorragend und verhindert das 1:0 der Dänen ganz stark. Später mit weiteren Aktionen, in denen er sein Können beweisen kann. Und doch kassiert er zwei Tore - auch wenn er dabei schuldlos ist. Note 5

Als erstes Team der Geschichte wollen die Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes drei Super Bowls in Serie gewinnen – auch in dieser Saison ist die Konkurrenz jedoch riesig. Das sind die spannendsten Teams und Spieler in der NFL.

Fast sieben Monate nach dem Super Bowl Mitte Februar beginnt in der Nacht auf den morgigen Freitag die NFL-Saison wieder. Dann empfängt Meister Kansas City die Baltimore Ravens (2.20 Uhr). Dass den Fans des American Football auch in diesem Jahr keine Langeweile droht – obwohl Patrick Mahomes und Co. in den letzten beiden Jahren unschlagbar schienen –, schrieben wir schon nach dem Finalgewinn der Chiefs gegen die San Francisco 49ers.