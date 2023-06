Stefan Küng schlägt zu und ist erster Leader der Tour de Suisse 2023

Zum dritten Mal nach 2018 und 2021 durfte sich Stefan Küng nach der 1. Etappe der Tour de Suisse ins Leadertrikot einkleiden lassen. In Einsiedeln setzte er sich mit sechs Sekunden Vorsprung vor Strassen-Weltmeister Remco Evenepoel statt. Mit zehn Sekunden Rückstand wurde mit Wout van Aert ein weiterer Belgier Dritter.

Stefan Küng heisst der erste Gesamtführende der 86. Tour de Suisse. Der Thurgauer gewann das 12,7 Kilometer lange Auftaktzeitfahren in Einsiedeln.

Manchester City könnte mit einem Sieg im Champions-League-Final gegen Inter Mailand Geschichte schreiben und sich zum ersten Mal den Titel in der «Königsklasse» sichern. Die «Skyblues» gelten vor dem Duell als haushoher Favorit und haben für viele schon eine Hand am Henkelpott. Allerdings haben die Italiener noch einige Trümpfe in der Hinterhand.

Wer in einer Gruppe mit dem FC Barcelona und Bayern München weiterkommt, der sollte sich auch vor Manchester City nicht verstecken müssen. Dennoch scheint die allgemeine Meinung zu herrschen, dass Inter Mailand gegen ein übermächtiges Manchester City im Final der Champions League (Samstag, 21 Uhr) keine Chance hat. Doch sind die Italiener nicht so chancenlos, wie viele glauben.