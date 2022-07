Schurter, Flückiger und böses Blut statt Heimsieg: «Er hat mich abgeschossen»

Mit dem 3. Platz beendete Keller die fast dreijährige Podest-Durststrecke der Schweizer Mountainbikerinnen im Cross-Country-Weltcup. Als zuvor Letzte hatte es Jolanda Neff im August 2019 mit Rang 2 im Val di Sole in Italien unter die ersten drei geschafft. In Lenzerheide belegte die Olympiasiegerin als zweitbeste Schweizerin Platz 6. Linda Indergand und Ramona Forchini folgten auf den Plätzen 9 und 11. (abu/sda)

Keller, vor vier Jahren U23-Weltmeisterin auf der gleichen Strecke und am Freitag bereits Zweite im Short Race, muss ihre Mit-Ausreisserinnen erst in der vorletzten Runde ziehen lassen. Ihr komfortables Polster auf die Verfolgerinnen verteidigte sie souverän.

Alessandra Keller schafft es am Weltcup in Lenzerheide zum ersten Mal auf das Podest im Cross-Country. Die Nidwaldnerin wird hinter der Französin Loana Lecomte und der Schwedin Jenny Rissveds Dritte.

Deutlich nüchterner analysiert Flückiger das Geschehene: «Ich würde sagen, so ist einfach das Rennen. Überholmanöver hatten wir letztes Jahr genug gesehen. Dieses Mal hat es leider geknallt.» Schurter habe ihn an einem unerwarteten Ort überholt, deshalb habe er nochmals zurückschlagen wollen.

Therapie per Tiktok? Neue Wege in der Sozialen Arbeit

Mathias Flückiger und Nino Schurter geraten sich nach dem Rennen in der Lenzerheide in die Haare.

Mathias Flückiger und Nino Schurter geraten sich nach dem Rennen in der Lenzerheide in die Haare. Bild: keystone

Schlammschlacht an den Bike Days in Solothurn

Leere Regale, blockierte Strassen, wütende Bauern – was in Holland gerade abgeht

Goldrausch in Uganda: Was hinter der Meldung des grössten Goldfunds der Menschheit steckt

Putzen zur Erholung und Schulschwänzen – 23 Nati-Spielerinnen verraten ihre Geheimnisse

Am Samstag ist es so weit: Die Europameisterschaft startet mit dem Duell gegen Portugal auch für die Schweiz. Wer sind eigentlich unserer Nationalspielerinnen? In 23 speziellen Fragen nähern wir uns ihnen an.

Womit bringen Sie Ihre Liebsten auf die Palme?

«Wenn ich schlecht gelaunt bin und keine Lust zum Reden habe, dann antworte ich nur noch einsilbig. Das nervt die Menschen in meinem Umfeld dann schon sehr stark. In solchen Momenten ist es einfach am besten, wenn man mich ein wenig in Ruhe lässt. Nach einer Weile komme ich dann selber wieder zu ihnen zurück und spreche mehr.»