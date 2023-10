Video: watson/lucas zollinger

«Dieses Beschleunigungsgefühl ist unglaublich» – so ticken die Schweizer Skitalente

Marco Odermatt, Wendy Holdener, Loic Meillard und Co. kennen wir schon gut. Aber wie ticken eigentlich die grössten Schweizer Nachwuchs-Ski-Talente? Sie sagen es dir gleich selbst.

Mehr «Sport»

An diesem Wochenende starten Schweizer Skistars wie Lara Gut-Behrami, Marco Odermatt oder Michelle Gisin in Sölden die neue Weltcupsaison. Für ihre jüngeren Teamkolleginnen und -kollegen geht es hingegen darum, sich langsam in den Weltcup zu kämpfen und die Trainer beim Schweizer Skiverband von sich zu überzeugen.

watson hat den Schweizer Skistars der Zukunft am Swiss-Ski-Abgabetag Anfang Oktober auf den Zahn gefühlt. Die Athletinnen und Athleten zwischen 19 und 24 Jahren erzählen, was sie am Skifahren lieben und welche Talente sie sonst noch besitzen.

Natürlich war auch der Klimawandel ein Thema. Dieser bereitet auch dem Swiss-Ski-Nachwuchs Sorgen. Die Talente rechnen damit, künftig vermehrt in Skihallen antreten zu müssen, haben aber auch den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag.

Video: watson/lucas zollinger

Mehr Ski-Videos:

Marco Odermatt holt Gold im Riesenslalom Video: watson/lucas zollinger

«Jetzt raschelt's! Wow! Wow!»: So reagieren Kommentatoren weltweit auf Odermatts Traumfahrt Video: watson/Aya Baalbaki