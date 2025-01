Albert Popov gewinnt in Madonna vor Loïc Meillard und Samuel Kolega. Bild: keystone

Der kleine Mann ganz gross: Popov gewinnt in Madonna – erneuter Podestplatz für Meillard

Loïc Meillard schaffts auch im Slalom in Madonna aufs Podest. Er wird hinter dem sensationellen Bulgaren Albert Popov Zweiter. Für Meillard ist es schon die vierte Klassierung unter den ersten drei.

Der entfesselte Popov stiess im zweiten Durchgang von Platz 8 an die Spitze vor und sorgte damit für den zweiten Sieg eines Bulgaren im alpinen Ski-Weltcup. Als bisher einziger Fahrer aus diesem Land hatte es Peter Popangelov vor 45 Jahren in Lenggries in Deutschland ebenfalls im Slalom gewonnen.

Mit diesem Lauf sicherte sich Albert Popov den Sieg. Video: SRF

Dritter in Levi in Finnland, Fünfter in Gurgl, Dritter in Val d'Isère, Zweiter in Alta Badia - und jetzt erneut Zweiter. Meillard lässt sich auch von seinen Rückenproblemen im Stangenwald nicht vom Erfolg abhalten. Schmerzen will er bei seinen zweiten Fahrten an diesem Mittwochabend nicht verspürt haben, sagte der Romand.

Der zweite Lauf von Loïc Meillard. Video: SRF

Der Verzicht auf den Start im Super-G in Bormio kurz vor dem Jahreswechsel und die damit auf zweieinhalb Wochen ausgedehnte Pause haben ihm offenbar gutgetan. Dank seiner Konstanz reist Meillard als Führender im Disziplinen-Weltcup nach Adelboden, wo nach der Programmänderung aufgrund der erwarteten Wettersituation der Slalom bereits am Samstag stattfindet.

Der nach halbem Pensum klar führende Norweger Atle Lie McGrath schied aus, das Podest komplettierte der ebenfalls überraschende Samuel Kolega.

Zweitbester Fahrer von Swiss-Ski war Daniel Yule. Der Walliser, dreifacher Gewinner des Slaloms in Madonna di Campiglio, stiess in der Entscheidung um elf Positionen auf Platz 7 vor. Weltcup-Punkte gab es auch für Tanguy Nef. Der Genfer belegte Rang 15.

Daniel Yule zeigte einen starken zweiten Lauf. Video: SRF

Der vierte Schweizer Finalist, Noel von Grünigen, scheiterte im zweiten Streckenteil. Der Berner Oberländer, der nach der letzten Saison den Kader-Status im nationalen Verband eingebüsst, in diesem Winter aber in Europacup-Slaloms überzeugt hatte, war im ersten Durchgang mit Startnummer 45 auf Platz 20 vorgeprescht.

Ramon Zenhäusern und Marc Rochat verpassten die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Luca Aerni schied im ersten Lauf nach einem Einfädler aus. Der Berner befand sich damit in prominenter Gesellschaft. Zu den gescheiterten Fahrern gehörten auch Olympiasieger Clément Noël, der Dominator der ersten zwei Slaloms in diesem Winter, der Norweger Timon Haugan, der Sieger in Alta Badia, und der nach langer Verletzungspause um den Anschluss ringende Österreicher Marco Schwarz, der Gewinner des letzten Slaloms in Madonna di Campiglio. (riz/sda)