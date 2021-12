Daniel Yule, der den Slalom in Madonna di Campiglio zweimal gewann, gehörte zu jenen fünf Schweizern, die die Qualifikation für den zweiten Lauf verpassten. Noch schlimmer erwischte es jedoch die Österreicher: Ihr Bester, Michael Matt, schaffte es bloss auf Rang 20. (ram/sda)

Nach seiner Schulterverletzung habe er mental einen Schritt nach vorne machen können, sagte Zenhäusern, die Schulter sei kein grosses Thema mehr. Dafür behindern ihn nun Rückenbeschwerden, obwohl Zenhäusern betonte: «Ich will nicht nach Ausreden suchen. Vor drei Tagen verspürte ich einen ‹Zwick› im Rücken, aber das spielt keine Rolle, am Ende zählt nur die Zeit.»

Nun stehen zwei, drei Tage Pause an, die ihm willkommen sind. «Gutes Essen, ein Glas Wein mit der Familie, ein wenig herunterkommen und dann geht es schon weiter nach Bormio», gewährte er Einblick in seine Agenda.

Meillard war sich bewusst, dass er auch etwas Glück gehabt habe. «Ich hätte nach dem 1. Lauf genau so gut 31. statt 29. sein können und keine zweite Chance erhalten. Ich bin froh, klappte es und konnte ich diese Möglichkeit nutzen.»

Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag gewann den Nach-Slalom in Madonna di Campiglio und feierte seinen zweiten Weltcup-Sieg. Der Norweger siegte vor dem Franzosen Alexis Pinturault und dem Schweden Kristoffer Jakobsen. Der nach dem ersten Lauf klar führende Clément Noël stürzte mit dem überlegenen Sieg vor Augen beim letzten Tor.

12 Investitionen, die dich in den letzten 10 Jahren «reich» gemacht hätten

Atlético Madrid verliert zum vierten Mal in Folge +++ Saison-Unterbruch für NBA kein Thema

Enge Kiste im Rapperswiler Lido – Zug führt mittlerweile in Davos

Nicht im 2. Lauf: Marc Rochat, Daniel Yule, Sandro Simonet, Reto Schmidiger, Noël von Grünigen. – Out u.a.: Tanguy Nef, Marco Schwarz AUT, Manuel Feller AUT, Linus Strasser GER, Henrik Kristoffersen NOR, Clément Noël FRA.

1. Sebastian Foss-Solevaag NOR 2. Alexis Pinturault FRA +0,10 3. Kristoffer Jakobsen SWE +0,11

Slalom in Madonna di Campiglio

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Weihnachtsparty in Oslo zeigt: So ansteckend ist Omikron trotz Impfung

Habe ich Omikron oder Delta erwischt? So unterscheiden sich die Symptome

Viele falsche Impfzertifikate in der Schweiz im Umlauf – das sind die harten Fakten

Neuer Rekord in Grossbritannien +++ BAG: 11'562 neue Fälle, 178 neu im Spital

Mit drei Klublogos und dem Kantonswappen – so tritt «Bern Selection» am Spengler Cup an

Bereits 24 Stunden nach der Bestätigung ihrer Teilnahme am Spengler Cup in Davos nimmt das Team «Bern Selection» Formen an. Biels Antti Törmänen wird als Cheftrainer amtieren, Jason O'Leary von den SCL Tigers und Johan Lundskog vom SC Bern werden ihm assistieren. Auch der Captain kommt vom EHC Biel: Verteidiger Beat Forster wird bereits seinen elften Spengler Cup bestreiten.