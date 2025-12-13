wechselnd bewölkt
Ski: Abfahrt von St.Moritz mit Vonn live

Emma Aicher gewinnt zweite Abfahrt in St. Moritz - Vonn Zweite

13.12.2025, 11:0813.12.2025, 12:06

Lindsey Vonn verpasst das Abfahrts-Double in St. Moritz knapp. Nach ihrem überlegenen Sieg am Freitag wird die Amerikanerin im zweiten Rennen im Engadin hinter Emma Aicher Zweite.

Die 22-jährige Deutsche Aicher, tags zuvor Fünfte, distanzierte Vonn um 0,24 Sekunden. Weitere fünf Hundertstel zurück reihte sich die Italienerin Sofia Goggia als Dritte ein.

Nach 30 gestarteten Fahrerinnen liegt Jasmine Flury als beste Schweizerin im 11. Rang. (sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

    Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 4. Dezember 2025 in Beaver Creek.
    quelle: keystone / john locher
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    2
