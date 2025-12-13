Emma Aicher gewinnt zweite Abfahrt in St. Moritz - Vonn Zweite

Lindsey Vonn verpasst das Abfahrts-Double in St. Moritz knapp. Nach ihrem überlegenen Sieg am Freitag wird die Amerikanerin im zweiten Rennen im Engadin hinter Emma Aicher Zweite.

Die 22-jährige Deutsche Aicher, tags zuvor Fünfte, distanzierte Vonn um 0,24 Sekunden. Weitere fünf Hundertstel zurück reihte sich die Italienerin Sofia Goggia als Dritte ein.

Nach 30 gestarteten Fahrerinnen liegt Jasmine Flury als beste Schweizerin im 11. Rang. (sda)