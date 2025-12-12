Michelle Gisin stürzte am Donnerstag im Abfahrtstraining schwer. Bild: keystone

«Operationen sind gut verlaufen»: Cheftrainer gibt Gesundheits-Update zu Michelle Gisin

Nach dem Michelle Gisin am Donnerstag im Training von St. Moritz schwer stürzte, äusserte sich der Schweizer Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor zum Gesundheitszustand der Engelbergerin. Gegenüber SRF sagte Tschuor: «Sie hat mir heute Morgen eine Sprachnachricht gemacht. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Die Operationen sind gut verlaufen»

Die Operationen wurden am Arm und an der Halswirbelsäule durchgeführt. Wie Tschuor weiter erklärt, ist noch unklar, welche Verletzung sich Gisin am linken Knie zugezogen hat. Noch laufen gemäss dem Cheftrainer Untersuchungen. Aufgrund der komplexen Verletzungen wurde die Schweizerin am Donnerstag mit dem Helikopter nach Zürich gebracht.

Das Interview mit Beat Tschuor. Video: SRF

Gisin hat trotz des Sturzes bereits wieder an das Team gedacht und dem viel Erfolg für die kommenden Heimrennen in St. Moritz gewünscht. «Sie hat sich schon wieder sehr positiv angehört und ihre Stimme war frisch», sagte der Bündner.

Gisin war am Donnerstag vor einer Kurve im unteren Streckendrittel gestürzt und mit einer Geschwindigkeit von rund 112 km/h in die Fangnetze gerutscht. Die 32-Jährige wäre nach den Ausfällen von Gut-Behrami und Suter die neue Teamleaderin des Schweizer Speed-Teams gewesen.

Der Sturz von Michelle Gisin. Video: extern/eurosport.de

Am Freitag wäre Gisin beim Heimrennen in die neue Saison gestartet. Auf diesen Winter hin legte die zweifache Olympiasiegerin den Fokus voll auf die Speed-Disziplinen. Sie wollte nach einer enttäuschenden letzten Saison zurück in die Erfolgsspur finden. In St. Moritz finden dieses Wochenende zwei Abfahrten und ein Super-G statt. (riz)