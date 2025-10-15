Die ohnehin schon eindrückliche Schanze von Planica soll noch grösser werden. Bild: imago

Flüge über 270 m wären möglich – legendäre Schanze in Planica wird noch grösser

Die legendäre Skisprungschanze von Planica wird vergrössert. Die neue Konstruktion soll den Springern ermöglichen, neue Rekorde aufzustellen.

Im März dieses Jahres schrieb der Slowene Domen Prevc mit einem Sprung von 254,5 Metern Skifluggeschichte. Niemand war zuvor so weit gesprungen, aber sein Rekord dürfte wohl nicht lange Bestand haben. Denn die Schanze in Planica, auf der Prevc den Weltrekord gebrochen hat, wird umgebaut, damit noch weitere Flüge möglich sind.

Die slowenische Regierung hat gerade die Mittel freigegeben, mit denen die bereits imposante Sprungschanze im Alpental im Nordwesten Sloweniens erweitert werden kann.

«Die FIS hat neue Regeln verabschiedet, die den maximalen Höhenunterschied zwischen dem Ende des Schanzentischs und dem tiefsten Punkt von 135 auf 140 Meter erhöhen. Vor diesem Hintergrund haben wir ein Investitionsprojekt ausgearbeitet, das gerade von der Regierung genehmigt wurde.» Jelko Gros vom Nordic Centre in Planica

Die berüchtigte Schräge von Planica. Image: EPA

Dank der Lockerung der Regeln des Internationalen Skiverbandes (FIS) wird die Schanze von Planica nun einen grösseren Höhenunterschied zwischen zwei für die Leistung des Springers strategisch wichtigen Punkten aufweisen: dem Ende des Anlaufs, also der Stelle, an welcher der Athlet die Schanze verlässt, und dem tiefsten Punkt, der sich in der Regel im Landebereich befindet. Das Ergebnis: Die slowenische Schanze wird noch grösser und steiler.

Unter diesen Umständen dürfte es nach Abschluss der Arbeiten, die für November 2027 vorgesehen sind, zu stratosphärischen Sprüngen kommen. «Entfernungen von bis zu 270 m könnten möglich werden», schätzen mehrere Medien.

Ein nicht homologierter Rekord

Die Skispringer würden damit einen riesigen Sprung in der Geschichte ihres Sports machen. In den letzten zehn Jahren wurde der Rekord nämlich nur um 4,5 m gebrochen. Der Erste, der die symbolische Marke von 250 m erreichte, war Peter Prevc im Februar 2015 in Vikersund. Fünf weitere Springer übersprangen anschliessend die 250-Meter-Marke, bevor Domen Prevc (der Bruder von Peter) 2025 den Rekord auf 254,5 Meter stellte.

Der Japaner Ryoyu Kobayashi sprang 2024 zwar auf einer provisorisch in Island errichteten Schanze 291 m weit, doch sein Rekord wurde nicht anerkannt, da der Springer seine Leistung nicht unter Wettkampfbedingungen und gemäss den FIS-Regeln erzielt hatte.

Nun, da bekannt ist, dass die Schanze in Planica vergrössert wird, wird es interessant sein, die Reaktion von Vikersund abzuwarten. Seit drei Jahrzehnten liefern sich die beiden Orte einen Wettstreit um den Weltrekord im Skifliegen. Werden auch die Norweger ihre Schanze vergrössern? Das ist möglich, auch wenn bisher noch kein entsprechendes Projekt offiziell angekündigt wurde.